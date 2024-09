Granit Xhaka (l.) gratuliert dem Doppeltorschützen Florian Wirtz (r.). Bild: www.imago-images.de

Monaco schlägt Barça überraschend + Xhakas Leverkusen mit Gala + Arsenal spielt 0:0

Der FC Barcelona erleidet unter Trainer Hansi Flick die erste Niederlage, während Granit Xhaka und Leverkusen auch in der Königsklasse ihre Klasse unter Beweis stellen.

Monaco – Barcelona 2:1

Monaco mit dem Schweizer Trio Philipp Köhn, Denis Zakaria und Breel Embolo nutzte gegen den FC Barcelona unter den Augen von Basketball-Legende Michael Jordan die Gunst der Stunde. Das Team von Trainer Adi Hütter durfte nach einer Roten Karte gegen Eric Garcia ab der 10. Minute mit einem Mann mehr agieren.

Zwar mussten die Monegassen in der 28. Minute den Ausgleich durch Lamine Yamal hinnehmen; der 17-Jährige liess Köhn nach einer herrlichen Einzelaktion mit einem Flachschuss keine Chance. Doch hat auch Monaco mit dem 18-jährigen George Ilenikhena ein vielversprechendes Talent in seinen Reihen. Dieser traf in der 71. Minute zum siegbringenden 2:1. Somit verlor Barcelona erstmals ein Pflichtspiel unter dem deutschen Trainer Hansi Flick.

Monaco - FC Barcelona 2:1 (1:1).

SR Lindhout.

Tore: 16. Akliouche 1:0. 28. Yamal 1:1. 72. Ilenikhena 2:1.

Bemerkungen: Monaco mit Köhn, Zakaria und Embolo. 10. Rote Karte gegen Garcia (Barcelona).

George Ilenikhena (r.) bejubelt seinen Siegtreffer. Bild: www.imago-images.de

Atalanta – Arsenal 0:0

Gegen den Europa-League-Sieger kommt Premier-League-Klub Arsenal nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Das Team von Mikel Arteta kann sich gar bei Goalie David Raya bezeichnen, dass es überhaupt einen Punkt aus Bergamo mitnehmen kann. Denn der Spanier parierte in der 51. Minute den Penalty von Mateo Retegui und reagierte dann beim Nachschuss ebenfalls hervorragend. Ansonsten waren Torszenen eher rar.

Atalanta Bergamo - Arsenal 0:0.

SR Turpin.

Rotterdam – Leverkusen 0:4

Leverkusens Offensivspieler Florian Wirtz zählt aktuell zu den begehrtesten Fussballern der Welt. Der Marktwert des 21-Jährigen beläuft sich auf 130 Millionen Euro. In Rotterdam unterstrich er einmal mehr, warum. Wirtz benötigte in seinem ersten Spiel überhaupt in der Champions League etwas mehr als viereinhalb Minuten, um die Gäste mit einem platzierten Flachschuss aus etwa 18 Metern in Führung zu bringen.

In der 36. Minute doppelte Wirtz nach einem schnörkellosen Konter und einer Flanke von Alejandro Grimaldo, dem Torschützen zum 2:0 (30.), mit einer Direktabnahme im Strafraum zum 3:0 nach. Dabei machte der bei Feyenoord tätige Schweizer Jordan Lotomba nicht die beste Figur, hätte er doch durchaus mit Wirtz mitlaufen können. Lotomba wurde in der 61. Minute ausgewechselt. Bei Leverkusen spielte der Schweizer Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka bis zur 80. Minute. Er hatte gewohnt viele Ballkontakte, konnte jedoch keine grossen Akzente setzen.

Alle vier Leverkusen-Tore. Video: SRF

4:0 stand es bereits nach der ersten Hälfte. Und dies gegen einen Gegner, der zuvor letztmals am 13. Dezember 2023 in einem Ernstkampf nach 90 Minuten verloren hatte – ebenfalls in der Champions League bei Celtic Glasgow (1:2).

Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen 0:4 (0:4).

SR Massa.

Tore: 5. Wirtz 0:1. 30. Grimaldo 0:2. 36. Wirtz 0:3. 45. Wellenreuther (Eigentor) 0:4. - Bemerkungen: Feyenoord mit Lotomba (bis 61.), Leverkusen mit Xhaka (bis 80.).

Atletico Madrid – Leipzig 2:1

Am Ende war grosser Jubel. In der 90. Minute traf Jose Maria Gimenez nach einer Flanke per Kopf zum 2:1, nachdem die Leipziger Probleme hatten, die Gefahr in Folge einer Ecke zu bereinigen. Damit sicherte sich Atletico Madrid trotz eines Fehlstarts mit einem Gegentreffer durch Benjamin Sesko in der vierten Minute doch noch den Sieg. Antoine Griezmann hatte nach einer knappen halben Stunde für den Ausgleich gesorgt.

Atlético Madrid - RB Leipzig 2:1 (1:1).

SR Kruzliak.

Tore: 4. Sesko 0:1. 28. Griezmann 1:1. 90. Gimenez 2:1.

Brest – Graz 2:1

In der Partie zwischen der französischen Equipe Brest und Sturm Graz, die 2:1 endete, gab es zwei Schweizer Pechvögel. In der 6. Minute landete der Grazer Verteidiger Gregory Wüthrich nach einem gewonnenen Kopfballduell gegen Tomi Horvat dermassen unglücklich, dass er mit der Bahre vom Feld getragen werden musste. Aufgrund der Bilder ist zu befürchten, dass sich Wüthrich schwer am rechten Knie verletzt hat. Das wäre umso bitterer, als er sich dank seiner Leistungen in Österreich mit 29 Jahren ins Schweizer Nationalteam gespielt hat. Am 29. August gab er in Dänemark sein Debüt.

Der Ausgleich zum 1:1 von Graz in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war ein Eigentor von Edimilson Fernandes, dem zweiten Schweizer auf dem Platz. Der 28-Jährige lenkte eine Hereingabe von William Böving mit der Brust unglücklich ins eigene Tor. Dank dem 2:1 von Abdallah Sima (56.) konnte Fernandes am Ende dennoch jubeln.

Brest - Sturm Graz 2:1 (1:1).

SR Walsh.

Tore: 23. Magnetti 1:0. 45. Fernandes (Eigentor) 1:1. 56. Sima 2:1.

Bemerkungen: Brest mit Fernandes (bis 71.), Graz mit Wüthrich, verletzt ausgeschieden (6.). 89. Gelb-Rote Karte gegen Lavalée (Graz).

Roter Stern – Benfica 1:2

Benfica Lissabon setzte sich bei Roter Stern Belgrad in einer eigentlich ausgeglichenen Partie 2:1 durch. Dank eines guten Starts mit Toren der beiden Türken Kerem Aktürkoglu und Orkun Kökcüm, der traumhaft per Freistoss traf, in der ersten halben Stunde konnten die Portugiesen ihren Vorsprung danach vor allem verwalten. Erst in der 86. Minute sorgte Belgrads Milson noch einmal für Spannung. Zwei Minuten später wurde dann der Schweizer Zeki Amdouni bei den Gästen eingewechselt. Am Spielstand änderte sich in der Folge nichts mehr.

Roter Stern Belgrad - Benfica Lissabon 1:2 (0:2).

SR Oliver.

Tore: 9. Aktürkoglu 0:1. 29. Kökcü 0:2. 86. Milson 1:2.

Bemerkungen: Benfica mit Amdouni (ab 88.). (nih/sda)