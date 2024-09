Der neue SCB-Chatbot über den SCB, Marc Lüthi und wie ihn Eismeister Zaugg nennen würde

Du hast recht, die letzten Jahre waren für den SCB nicht einfach. Seit dem letzten Meistertitel 2019 hat der SCB tatsächlich keine Playoffserie mehr gewonnen. Es gab verschiedene Faktoren, die dazu beigetragen haben. Dazu gehören Verletzungen, Spielerwechsel und auch Trainerwechsel. Es ist immer eine Herausforderung, ein Team in einer so dynamischen und wettbewerbsintensiven Liga wie der National League zu führen. Aber ich bin zuversichtlich, dass der SCB aus diesen Erfahrungen gelernt hat und stärker zurückkommen wird. Denn eines ist sicher: Der SCB hat das Potenzial und die Leidenschaft, um wieder an die Spitze zu kommen.