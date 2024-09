Das kann auch Harry Kane nicht fassen: Vier Tore in einem Spiel. Bild: imago-images.de

9 Fakten zum Bayern-Rekord mit 9 Toren in der Champions League

Bayern München ist on fire. Nach dem 6:1 gegen Holstein Kiel am Wochenende in der Bundesliga startet der deutsche Rekordmeister auch furios in die Champions League. Dinamo Zagreb wird gleich 9:2 weggefegt.

Die Nimmersatten

Noch nie schoss ein Team in der Champions League in einem Spiel neun Tore so wie die Bayern beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb in der Allianz Arena.

Der 21. Auftaktsieg in Folge

Wenn die Champions League beginnt, ist Bayern München bereit. Und zwar immer. Zum 21. Mal in Folge hat es sein erstes Spiel in der Gruppenphase gewonnen. Letztmals nicht der Fall war dies 2002, als es bei Deportivo La Coruña eine 2:3-Niederlage absetzte.

Knipser Kane I

Vier der neun Tore gingen aufs Konto von Harry Kane. Drei Mal war der Engländer dabei vom Penaltypunkt aus erfolgreich. Das stellte Kane vor Probleme, wie er bei DAZN mit einem Augenzwinkern sagte: «Drei Elfmeter in einem Spiel, das hatte ich noch nie. Beim dritten wusste ich gar nicht mehr, was ich machen und wohin ich schiessen sollte.»

Sein erster von drei Penaltystreichen: Harry Kane verlädt Ivan Nevistic. Bild: keystone

Knipser Kane II

Vier Tore in einem Champions-League-Spiel – Kane ist schon der vierte Bayern-Spieler, dem dies gelang. Seine Vorgänger heissen Mario Gomez (2012), Serge Gnabry und Robert Lewandowski (beide 2019).

Knipser Kane III

Mit seinem Viererpack hat Kane nun in 45 Champions-League-Spielen 33 Tore erzielt. Das ist englischer Rekord, bislang teilte er sich diesen mit Wayne Rooney (30 Tore in 85 Spielen).

Der ewige Müller

Thomas Müller wurde eingewechselt und lief damit zum 152. Mal in der Champions League auf. Immer bei Bayern München und das macht den Deutschen bei den Klubtreuen zum Rekordinhaber: Müller überholte Xavi, der in der «Königsklasse» 151 Mal für den FC Barcelona spielte.

Der Überraschungsgast

In die Torschützenliste trug sich mit Leon Goretzka einer ein, den fast alle auf dem Abstellgleis wähnten, nachdem er am Wochenende nicht einmal mehr im Aufgebot stand. Goretzka schoss das Tor zum 9:2-Endstand, das er zunächst nicht wirklich feierte. «Er ist wichtig für uns, er wird wichtig sein, er ist geliebt in der Mannschaft», sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany über den 29-Jährigen.

Kompany bringt Goretzka, der bislang unter ihm kaum eine Rolle spielte. Bild: www.imago-images.de

Le débutant

Die Statistiker von Opta wissen einfach alles. So haben sie herausgefunden, dass Michael Olise mit seiner Doublette der erste Franzose seit Thierry Henry 1997 war, dem dies beim ersten Einsatz in der Champions League gelang. Chapeau!

Die Auswechslung

Manuel Neuer blieb nach der Pause in der Kabine. Bayern Münchens Torhüter hatte sich verletzt und wurde durch Sven Ulreich vertreten. Schwerwiegender Natur ist Neuers Blessur offenbar nicht. Trainer Kompany sprach nach dem Spiel davon, man habe kein Risiko eingehen wollen.