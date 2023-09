Victor Osimhen ist in Neapel nicht mehr glücklich. Bild: keystone

Vom Meisterhelden zum Tiktok-Gespött: Osimhen droht mit Klage gegen Napoli

Letzte Saison schoss Victor Osimhen die SSC Napoli zum Meistertitel. Nun droht der Stürmer dem Klub mit einer Klage. Der Grund: Tiktok-Videos.

Erst fünf Monate ist es her, da hing der Himmel in Neapel voller Geigen. Die SSC Napoli gewann die italienische Meisterschaft – den ersten Scudetto seit 1990 und der Zeit von Diego Maradona. Und mittendrin stand Publikumsliebling Victor Osimhen. Der Nigerianer war mit unglaublichen 26 Toren in 32 Spielen einer der absoluten Leistungsträger dieser Mannschaft.

Doch nun ist die rosarote Brille abgezogen und die Beziehung zwischen dem Meisterhelden und seinem Verein mehr als frostig. Der kuriose Grund: Tiktok-Videos.

Denn der Vereinsaccount von Napoli postete zwei Videos, in denen der Klub sich über den eigenen Stürmer lustig machte. In einem mit einer Szene, in der Osimhen einen Penalty forderte und daraufhin verschoss. Im anderen wurde der Nigerianer mit einer Kokosnuss verglichen.

Die sonst schon angespannte Beziehung zwischen Spieler und Klub scheint nun endgültig in die Brüche zu gehen. Osimhen war nach dem eher missglückten Saisonstart (Platz 7 nach 5 Runden) sonst schon unzufrieden mit den Entscheidungen des neuen Trainers Rudi Garcia. Der 24-Jährige hat nun sogar sämtliche Bilder und Posts mit Napoli-Bezug von seinem Instagram-Konto entfernt.

Und Osimhens Berater Roberto Calenda ging gar noch einen Schritt weiter. Er drohte dem italienischen Klub mit einer Klage: «Wir behalten und rechtliche Schritte vor. Was heute auf dem offiziellen Profil von Napoli passiert ist, ist nicht akzeptabel.» Sein Klient sei verspottet worden, was für ihn extrem schädlich sei.

Eigentlich sollten Napoli und Osimhen derzeit über einen neuen Vertrag verhandeln. Doch es ist auch bekannt, dass der Nigerianer schon länger mit einem Wechsel nach England liebäugelt. Die Reaktion des Stürmers und seines Agenten sei eine Methode, um im kommenden Winter einen Transfer zu erzwingen, behauptet zumindest eine Fraktion von Napoli-Fans.

Heute Abend steht für Napoli ein Heimspiel gegen Udinese an. Ob Victor Osimhen im Kader steht, ist noch unklar.