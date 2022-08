Hängende Köpfe wie hier bei Manchester Uniteds Kapitain Harry Maguire sind aktuell an der Tagesordung beim einst so ruhmreichen Klub. Bild: keystone

Bloss keine weitere Blamage – ManUnited zittert vor Duell mit Erzrivale Liverpool

Manchester United liegt vor dem heutigen Klassiker gegen Liverpool (21.00 Uhr) am Tabellenende. Es ist eine Krise auf mehreren Ebenen – und vor allem eine mit Ansage.

Gary Neville ist selten um markige Worte verlegen. «Ich verfolge Manchester United seit 42 Jahren und ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so schlimm war wie in dieser ersten Hälfte», sagte der langjährige United-Kapitän und BBC-Experte nach der 0:4-Niederlage beim bescheidenen Brentford. «United wurde zerfleischt, runtergeputzt und zum Gespött gemacht. Wir erleben gerade die Zerstörung von Manchester United.»

Der einzige Treffer Uniteds bisher in dieser Saison war ein Eigentor von Brightons Alexis Mac Allister. Bild: keystone

Erstmals seit der allerersten Premier-League-Saison (1992/93) liegt der Rekordmeister nach zwei Runden mit null Punkten am Tabellenende. Vor 30 Jahren wurde man in der Folge noch Meister. Ein solches Szenario ist nun aber undenkbar, zu viel liegt bei den «Red Devils» im Argen. Und heute Abend kommt ausgerechnet der Erzrivale Liverpool ins Old Trafford.

Die Aussicht muss sämtlichen ManUnited-Fans und Spielern den Angstschweiss auf die Stirn treiben. Als die «Reds» vor zehn Monaten letztmals in der Meisterschaft zu Gast waren, setzte es eine 0:5-Klatsche ab. Und wer schon von Brighton und Brentford deklassiert wird, hat allen Grund, sich zu fürchten.

Allerdings startete das Team von Jürgen Klopp auch nicht optimal in die Saison. An den ersten beiden Spieletagen kamen die «Reds» beim Aufsteiger Fulham und zu Hause gegen Crystal Palace jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus. Zudem muss Liverpool auf seinen Stareinkauf Darwin Nuñez verzichten, welcher nach einem Kopfstoss im Spiel gegen Crystal Palace vom Platz flog.

Doch nicht nur der Ausfall des 75 Millionen Euro teuren Uruguyaers dürfte die Liverpooler schmerzen, auch der verletzungsbedingte Ausfall von Mittelfeldspieler Thiago wiegt schwer. Der amtierende FA-Cup Sieger stand vor Beginn des aktuellen Spieltags auch nur auf Platz 12 und bräuchte dringend einen Sieg, um den Kontakt nach oben nicht zu verlieren.

Zinszahlungen von 1,2 Milliarden

Manchester Uniteds Abstieg ins Mittelmass kommt indes wenig überraschend. Für viele Beobachter sind die Schuldigen klar: die Besitzerfamilie aus Amerika. Im Gegensatz zu den arabischen Investoren beim Stadtrivalen Manchester City oder Roman Abramowitsch bei Chelsea wollen die Glazers nicht ihr eigenes Geld in den Klub stecken, sie wollen mit ihm welches verdienen.

Als sie die Mehrheitsanteile 2005 kauften, taten sie dies nicht mit eigenen Mitteln, sondern mit einem Kredit, der auf den Verein überschrieben wurde. Seither schiebt Manchester United, von den kommerziellen Einnahmen her jahrelang der reichste Klub der Welt, einen riesigen Schuldenberg vor sich her. Seriösen Quellen zufolge flossen seither über 1,2 Milliarden Franken an Zinszahlungen ab, die nicht in die Mannschaft investiert werden konnten.

Zunächst übertünchten Trainerlegende Alex Ferguson und der kompetente CEO David Gill den drohenden Zerfall, nach deren Rücktritt 2013 gab es aber keinen einzigen Premier-League-Titel mehr. Der ehemalige Aussenverteidiger Gary Neville, der seine gesamte Karriere bei Manchester United verbrachte, alleine in der Premier League 400 Mal spielte und acht Meister- sowie zwei Champions-League-Titel holte, nimmt deshalb nicht nur die aktuellen Spieler in die Pflicht.

Klubbesitzer Joel Glazer ist bei den Fans der «Red Devils» nicht sonderlich beliebt. bild: imago

«Joel Glazer muss schon morgen ins Flugzeug steigen, hierherkommen und erklären, was seine Pläne mit dem Verein sind», wetterte der 85-fache englische Internationale. «Noch vor zwei Monaten haben sie wieder 28 Millionen aus dem Verein herausgezogen. Dabei haben sie ein zweitklassiges, zerfallendes Stadion, das noch vor zehn, fünfzehn Jahren zu den besten der Welt gehörte.»

Nun ist es nicht so, dass Manchester United nichts in Spieler investiert. Es fehlt aber die Kompetenz in der Führungsetage, seit David Gill weg ist. Bestes Beispiel ist die Posse um Barcelonas Frenkie de Jong. ManUtd hätte den Niederländer offensichtlich gerne, doch dieser will um keinen Preis ins Old Trafford, das einstige «Theatre of Dreams», das jeglichen Glanz eingebüsst hat.

Liverpool als Vorbild

Wie man es besser macht, zeigt ausgerechnet Liverpool, mit 19 Titeln noch einen hinter der United. Die beiden Erzrivalen teilen eine lange Geschichte als Klubs aus Industrie- und Arbeiterstädten im «dreckigen» Norden, der es den hochnäsigen Londonern zeigt. Viele schüttelten den Kopf, als Liverpool für die damalige Rekord-Ablöse von rund 100 Mio. Franken den Verteidiger Virgil van Dijk von Southampton holte. Doch zusammen mit dem Weltklasse-Goalie Alisson bildete van Dijk das Fundament, auf dem Liverpool an die Spitze zurückkehrte. Zudem ist Jürgen Klopp mittlerweile der dienstälteste Trainer in der Premier League.

Am ersten Spieltag traf er noch zum zwischenzeitlichen 1:1 beim FC Fulham. Nach seiner Roten Karte gegen Crystal Palace fehlt Darwin Nuñez dem FC Liverpool heute im Old Trafford. Bild: keystone

Von solchen Perspektiven träumen sie im Old Trafford nur noch. Im Mai letzten Jahres musste die Partie zwischen United und Liverpool sogar verschoben werden, weil wütende Fans das Stadion gestürmt hatten. Auch nun haben diese wieder Proteste angekündigt. Entschärfen könnte die Situation ein Verkauf des Klubs. Mit dem Milliardär und Ineos-Besitzer Jim Ratcliffe hat diese Woche jedenfalls ein potenter Investor sein Interesse angemeldet.

Der Kauf von Chelsea scheiterte in diesem Frühjahr, doch bei Manchester United wäre der 69-Jährige wohl sowieso mit mehr Herzblut dabei. Ratcliffe ist in Manchester geboren und seit Kindesbeinen ein United-Anhänger. Daneben besitzt er auch das erfolgreiche Radteam Ineos-Grenadiers sowie die Fussballklubs Lausanne-Sport und Nice. Er könnte ein Hoffnungsschimmer in düsterer Nacht sein. (mom/sda)