Benjamin Mendy erscheint vor Gericht. Bild: keystone

«Mit 10'000 Frauen geschlafen» – so läuft der Vergewaltigungsprozess gegen Benjamin Mendy

Seit Montag läuft in England der Vergewaltigungsprozess gegen den französischen Fussballer Benjamin Mendy. Jeden Tag kommen neue Details ans Licht. Das ist bislang passiert.

In England steht dieser Tage der französische Fussballer Benjamin Mendy vor Gericht. Dem Weltmeister von 2018 und (suspendierten) Verteidiger von Manchester City werden mehrere Fälle der Vergewaltigung und anderer sexueller Gewalt vorgeworfen. Das kam an den ersten Prozesstagen alles ans Licht.

Was wird Mendy vorgeworfen?

Benjamin Mendy sieht sich im Gericht der englischen Stadt Chester mit acht Vorwürfen der Vergewaltigung, einer versuchten Vergewaltigung und einem Vorwurf der sexuellen Belästigung von insgesamt sieben Frauen konfrontiert. Die Vergewaltigungen sollen zwischen Oktober 2018 und August 2021 stattgefunden haben. Mitangeklagt ist ein Freund Mendys, der sich ebenfalls mit acht Vorwürfen der Vergewaltigung und vier Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert sieht.

Die 131-seitige Anklageschrift ist nur schwer verdaulich. Einige Frauen berichten davon, dass sie in einem geschlossenen und schalldichten «Panikraum» festgehalten und vergewaltigt wurden. Von Mobiltelefonen, die am Eingang abgegeben werden mussten, damit man ja keine Hilfe rufen konnte. Eines der Opfer erzählte, sie erinnere sich daran, betrunken im Pool gewesen zu sein, nur um mit dem Kopf nach unten und die Hände auf den Rücken gedrückt auf einem Sofa aufzuwachen, während sie vergewaltigt wurde. Es gab Berichte, wonach Mendy geprahlt haben soll, dass er «mit 10'000 Frauen geschlafen» habe und dass Sex mit ihm «eine Ehre» sei.

In Benjamin Mendys Villa soll es zu den Vergewaltigungen gekommen sein. Bild: screenshot youtube

Die Berichte ähneln sich: Mendy und sein Komplize sollen mehrfach sexuelle Akte mit Frauen vollzogen haben, obwohl diese deutlich ihre Ablehnung zum Ausdruck brachten und sich teilweise auch physisch zu wehren versuchten.

Die Anklage unter Leitung von Jurist Timothy Cray sagte, Mendy habe «willentlich immer die Grenze der Zustimmung zu Geschlechtsverkehr überschritten» und es sei ihm egal gewesen, wenn dabei Frauen verletzt wurden. «Es ist ein weiteres Kapital in einer alten Geschichte: Männer vergewaltigen Frauen, weil sie denken, sie sind reich und mächtig genug, um ungeschoren davonzukommen», sagte Cray.

Wer ist sein Komplize?

Louis Saha Matturie (nicht Louis Saha, der ehemalige Fussballprofi von Manchester United), meist einfach nur Saha genannt, ist ein Freund von Benjamin Mendy und nun gemeinsam mit dem Fussballer wegen mehrfacher Vergewaltigung angeklagt.

Ebenfalls angeklagt: Louis Saha Matturie. Bild: keystone

Der 41-Jährige, der aus Sierra Leone stammt, soll dabei als «Dealer» für Mendy gedient haben. Wie die Anklage berichtet, soll Saha gezielt Frauen ausgewählt haben, sie in ein Anwesen des Spielers gelockt und dort vergewaltigt haben. Es sei sogar so weit gegangen, dass er Frauen Geld angeboten habe, damit sie an Partys auf Mendys Anwesen teilnehmen.

Was sagen Mendy und Saha?

Nicht viel. Beide plädieren in ihren jeweiligen Fällen auf unschuldig. Überdies gibt es keine Statements der Angeklagten.

Wie liefen die Ermittlungen ab?

Die Polizei von Manchester begann im Oktober 2020 mit ihren Ermittlungen. Im August 2021 wurde Mendy offiziell angeklagt, damals waren es noch vier Vorwürfe der Vergewaltigung von insgesamt drei Frauen. Mendy verbrachte 134 Tage im Gefängnis, kam im Januar aber gegen Kaution frei. Er musste seinen Pass abgeben und lebt seither unter Überwachung und Hausarrest.

Warum ist Mendy noch unter Vertrag?

Aktuell ist Benjamin Mendy noch bei Manchester City unter Vertrag, das Arbeitspapier läuft Ende Juni 2023 aus. Dass der englische Meister den Vertrag noch nicht aufgelöst, sondern den Spieler nur suspendiert hat, hat juristische Gründe. Sollte der 28-Jährige wider Erwarten vor Gericht gewinnen, könnte er ManCity wegen eines ungerechtfertigten Vertragsbruch wohl auf viel Geld verklagen.

Bei Manchester City seit August 2021 suspendiert: Benjamin Mendy. Bild: keystone

Klar ist aber: Manchester City betrachtet Mendy nicht mehr als Teil der Mannschaft. Sein letztes Spiel bestritt der Franzose im August 2021, über ihn gesprochen wird beim Klub nicht mehr.

Wie geht es weiter?

Der Prozess, der am Montag begonnen hat, könnte sich noch rund 15 Wochen hinziehen. Es wird erwartet, dass die Gerichtsverhandlung spätestens Mitte Dezember abgeschlossen ist. In den kommenden Wochen könnte es auch sein, dass einige von Mendys ehemaligen Teamkollegen bei Manchester City vor Gericht aussagen müssen.