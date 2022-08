Nuñez fliegt nach Kopfnuss vom Platz – Liverpool gibt auch gegen Crystal Palace Punkte ab

«Das ist natürlich Rot», stellte auch Trainer Jürgen Klopp nach dem Spiel klar. «Natürlich wird er provoziert. Aber so darf er sich nicht verhalten.» Für Nuñez war es die erste direkte Rote Karte in seiner Karriere.

Liverpool kommt in der 2. Runde der Premier League erneut nicht über ein Unentschieden hinaus. Nachdem die Reds zum Saisonauftakt bei Fulham 2:2 gespielt hatten, knöpfte ihnen mit Crystal Palace bei der Heimpremiere an der Anfield Road der nächste Aussenseiter einen Punkt ab. Das Spiel endete 1:1.

Cristiano Ronaldo passt nicht mehr zu ManUnited – nur will ihn sonst niemand

Beim 0:4 in Brentford wurde wieder einmal deutlich: Cristiano Ronaldo und Manchester United, das passt nicht mehr so richtig. Der Portugiese erfüllt nicht, was Trainer Erik ten Hag von ihm erwartet. Nur gestaltet sich die Suche nach einem neuen Klub weiterhin schwierig.

Die Stimmung war schlecht, als die Manchester-United-Profis am Sonntag zum Straftraining antraben mussten. Natürlich, hatten sie doch am Vortag 0:4 in Brentford verloren. Eine Blamage für den einstigen englischen Vorzeigeklub. Aber eigentlich auch nur eine weitere Episode in der Geschichte seines Niedergangs. Am Samstag gab die Leistung seiner Mannschaft Erik ten Hag Anlass zu einer Wutrede: «Ich hätte am liebsten alle ausgewechselt.»