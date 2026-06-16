Beckham flankt auf Maradona: Das beste WM-Spiel kostet keinen Rappen

Dir genügen die 104 Partien der Fussball-WM 2026 noch nicht? Dann haben wir einen heissen Tipp. Aber sage nicht, wir hätten dich nicht gewarnt! Denn das Game hat ein hohes Suchtpotenzial.

Ralf Meile Folge mir

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Wie würde wohl eine Mannschaft aussehen mit Manuel Neuer im Tor, mit Diego Maradona als Spielmacher und mit dem echten Ronaldo im Sturm? Und zwar, wenn alle in der Blüte ihrer Karriere sind?

Im wahren Leben bleiben solche Gedankenspiele genau das: Gedankenspiele.

Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Diego Maradona: Im echten Leben nie im gleichen Nationalteam. Bild: keystone

Doch du bist hier im Internet und das ist dein Glück. Denn einen Klick entfernt findest du das Game «7-0». Hier stellst du – ohne Login und kostenlos – dein epochen-übergreifendes Dream-Team zusammen und lässt es gegen echte WM-Mannschaften antreten.

So funktioniert es

Du würfelst und dir wird eine Mannschaft angeboten, sagen wir: Tschechien 2006. Nun wählst du genau einen Spieler aus und stellst ihn in deine Elf. In diesem Beispiel würdest du dich wohl für Torhüter Petr Cech oder Mittelfeldspieler Pavel Nedved entscheiden.

Die Ausgangssituation. Du wählst Taktik und Modus. Bei «Classic» erhältst du Spielerwerte, bei «From memory» musst du selber wissen, wer an der WM 1986 gut war.

Doch Vorsicht: Wählst du Cech, hast du nun deine Goalieposition besetzt und ärgerst dich vielleicht, wenn als nächstes «Deutschland 2014» kommt und du Manuel Neuer hättest haben können. Darin besteht der Reiz des Games: Abzuwarten und zu pokern, ob vielleicht noch ein besserer Spieler für eine bestimmte Position kommt oder damit zufrieden zu sein, was man hat und nicht am Ende einen schwachen Spieler nehmen zu müssen, weil es nicht mehr anders geht.

Die erste Auswahl: Ich entscheide mich für Enzo Francescoli und stelle ihn ins Mittelfeld.

So geht es weiter, bis du deine elf Spieler beisammen hast. Nun übernimmt der Algorithmus. Auf – zugegeben – eher undurchsichtige Weise werden nun Partien gegen tatsächliche WM-Mannschaften ausgetragen, «Schweiz 2006» oder «Spanien 2010». Das Ziel ist es, alle Gruppen- und K.o.-Spiele zu gewinnen und mit der Bilanz von 7:0 Siegen Weltmeister zu werden.

Meine Elf: Keine Riesen-Mannschaft, aber vielleicht liegt etwas drin.

Das Ergebnis: Unfassbar, dass Engländer ein Penaltyschiessen gewinnen – Aus im Viertelfinal.

Wie im richtigen Leben braucht es auch im Game das nötige Glück am berühmten Tag X. Ich wurde schon mit den Schweizern Jacky Fatton und Ricardo Cabanas im Team Weltmeister – scheiterte aber mit Auswahlen, die Zidane, Pelé und Beckenbauer drin hatten.

Ehrlich gesagt, ist es aber eh nicht so wichtig, ob man nun gewinnt oder nicht. Denn eigentlich geht es vor allem darum, die Namen früherer Fussballer zu lesen, an sie zu denken und nostalgisch zu werden.

Der Triumph: Eine der Mannschaften, mit denen ich den WM-Pokal gewonnen habe.

So, ich muss weg. Das nächste von 104 WM-Spielen schauen und darüber berichten. Aber erst gehe ich nochmals ganz kurz auf «7-0», lasse Beckham auf Maradona flanken und hole mir den goldenen Pokal!