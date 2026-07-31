Franco Baresi ist tot. Bild: IMAGO / Norbert Schmidt

Nach ursprünglicher Verwirrung: Italiens Fussball-Legende Baresi ist tot

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Franco Baresi ist tot. Der langjährige Spieler der AC Mailand und der italienischen Nationalmannschaft ist am Donnerstag im Alter von 66 Jahren gestorben, wie der Mailänder Klub mitteilte. Auf seiner Website schrieb der Verein: «Die AC Milan trauert um Franco Baresi. Er wird – ebenso wie sein Trikot mit der Nummer 6 – für immer ein untrennbarer und grundlegender Teil der DNA und der Geschichte unseres Vereins bleiben.»

Zuletzt gab es Verwirrung um die Personalie des früheren Verteidigers. Italienische Medien vermeldeten bereits vor einigen Tagen seinen Tod. Damals sah sich Milan gezwungen, ein Dementi zu veröffentlichen, und erklärte, dass Baresi noch Lebe, auch wenn er gesundheitlich angeschlagen sei.

Spielte seine ganze Karriere für Milan: Franco Baresi. Bild: imago images/Buzzi

Baresi prägte beim AC Milan eine Ära. Von 1978 bis 1997 spielte der Verteidiger ausschliesslich für die Rossoneri. Mit Milan gewann er sechsmal die italienische Meisterschaft und dreimal die Champions League.

Für die italienische Nationalmannschaft absolvierte Baresi 81 Länderspiele. 1982 wurde er Weltmeister, kam beim Turnier in Spanien allerdings nicht zum Einsatz. 1994 stand er mit Italien erneut im WM-Final und gehörte bei der Niederlage im Penaltyschiessen gegen Brasilien zu den Schützen, die verschossen. 1990 wurde er zu Italiens Fussballer des Jahres gewählt.

Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte Baresi am 6. Februar 2026, als er im Mailänder San Siro während der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele das olympische Feuer entzündete. (abu/sda)