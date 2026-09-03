US-Skiathletin Lindsey Vonn stürzte bei der Abfahrt an den Olympischen Spielen 2026 und verletzte sich dabei schwer. Bild: keystone

Lindsey Vonn: Skistar muss erneut operiert werden

Bei den Olympischen Spielen im Februar hat sich Lindsey Vonn schwer verletzt. Ein Comeback ist derzeit überhaupt nicht absehbar.

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Lindsey Vonn muss sich nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo erneut operieren lassen. Das gab die 41-Jährige bei ihrem Besuch der US Open in New York bekannt. Einen genauen Termin für den Eingriff gibt es noch nicht.

Vonn sagte bei «Eurosport»: «Ich hoffe, dass meine nächste Operation im November stattfindet, aber es wird irgendwann im Winter sein. Und dann dauert es weitere neun Monate bis zur Genesung.»

Die Olympiasiegerin von 2010 war nach ihrem Sturz im Februar 2026 bereits mehrfach operiert worden. Mit ihrem bisherigen Heilungsverlauf zeigte sie sich dennoch zufrieden. Vonn sagte: «Im Moment fühle ich mich grossartig und bin dafür sehr dankbar.»

Bei den US Open stand Vonn am vergangenen Sonntag selbst für einige Minuten auf dem Tenniscourt. Bei einer Veranstaltung der International Tennis Hall of Fame griff sie zum Schläger. Solange ihr Knie nicht schmerze, dürfe sie spielen, so Vonn auf Instagram.

Fast sieben Monate zuvor war die US-Amerikanerin bei den Olympischen Spielen in Cortina schwer gestürzt. Trotz eines gerissenen Kreuzbands war Vonn in der Abfahrt gestartet und bereits im Anfangsteil der Strecke zu Fall gekommen. Sie erlitt eine komplexe Fraktur des linken Unterschenkels und musste mehrfach operiert werden.

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