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Lindsey Vonn: So geht es dem Ski-Star 5 Monate nach Olympia-Sturz

Lindsey Vonn arrives at the ESPY Awards at Lincoln Center on Wednesday, July 15, 2026, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura) Lindsey Vonn
Lindsey Vonn leidet noch immer unter den Folgen des Sturzes bei den Olympischen Spielen.Bild: keystone

«Mein Knöchel ist immer noch gebrochen»: So geht es Lindsey Vonn 5 Monate nach dem Sturz

19.07.2026, 03:2119.07.2026, 03:21

Am 8. Februar stürzte Lindsey Vonn in der Abfahrt an den Olympischen Winterspielen in Cortina schwer. Die 41-jährige US-Amerikanerin zog sich dabei sehr schwere Verletzungen zu, die beinahe zur Amputation des linken Beins geführt haben. Über fünf Monate später leidet die Skifahrerin noch immer darunter.

Im Rahmen der von ESPN für Sportlerinnen und Sportler verliehenen ESPY-Awards äusserte sich Vonn zu ihrem Heilungsprozess. «Mein linkes Bein heilt schön», berichtet die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010. Zwar habe sie noch immer kein Kreuzband und müssten die Metallplatten noch aus ihrem Bein entfernt werden, doch sei dort alles in Ordnung. Aber: «Der rechte Knöchel ist das Problemkind. Der ist immer noch gebrochen – immerhin tut es nicht so fest weh.»

Das Interview mit Lindsey Vonn.Video: YouTube/ESPN

Sie habe in den letzten Monaten viel Geduld gelernt. Dabei hatte sie schon vor ihrem ersten Rücktritt im Jahr 2019 häufig mit Verletzungen zu kämpfen. «Aber dieses Mal ist es anders. Ich hatte noch nie so starke Schmerzen oder einen so langen Rehabilitationsprozess», so Vonn, die anfügte: «Ich hatte das Gefühl, dass ich sehr hart arbeite, und trotzdem gab es kaum Fortschritt.» Seit Kurzem kann sie aber wieder ohne Rollstuhl und Krücken laufen.

Doch die US-Amerikanerin sieht auch das Positive an der Verletzung. So hätte sie Zeit gehabt, um Dinge zu tun, die sie sonst wohl nicht gemacht hätte. Wie zum Beispiel eine Reise nach Südafrika. «Ich habe es geliebt. Ich konnte zwar nicht laufen oder ins Wasser gehen, aber ich konnte im Auto sitzen und schöne Tiere anschauen.»

Die Frage nach ihrer Zukunft liess Vonn derweil weiterhin offen. Ein weiteres Comeback scheint nach den schweren Verletzungen sehr unwahrscheinlich, jedoch hat sie selbst noch nichts ausgeschlossen.

Die fünffache Gesamtweltcupsiegerin war im Alter von 40 Jahren Ende 2024 in den Ski-Weltcup zurückgekehrt und kämpfte sich im Anschluss tatsächlich zurück an die Weltspitze. In der Abfahrt feierte sie zwei Siege und war zum Zeitpunkt ihres Sturzes bei den Olympischen Spielen die Führende in der Disziplinenwertung. Weil sie die letzten Saisonrennen verpasste, gelang ihr aber kein erneuter Gewinn der Abfahrtskugel, die sie bereits achtmal gewonnen hatte. (nih)

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