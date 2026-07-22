Deutsche Marke geht viral – dank Lamine Yamals Unterhose
Ein Jubelmoment im MetLife Stadium in New Jersey hat die Frankfurter Streetwear-Marke 6PM über Nacht weltbekannt gemacht. Der 19-jährige Spanier Lamine Yamal zog beim WM-Finalsieg gegen Argentinien (1:0 n.V.) wiederholt sein Trikot hoch – und gab dabei das Logo der deutschen Firma auf seiner Unterhose preis.
Der Online-Shop von 6PM war danach laut «Bild»-Zeitung schnell ausverkauft. Die Boxershorts sollen innerhalb kürzester Zeit vergriffen gewesen sein. Und auch die Server des Online-Shops sollen phasenweise an ihre Grenzen gekommen sein. Das Unternehmen des Influencers Achraf Ait Bouzalim verbreitete daraufhin Fotos des Barcelona-Profis in den sozialen Medien.
Die Firma schrieb dazu: «Wir behaupten ja nicht, dass sie dich besser treffen lassen, aber Glückwunsch, @lamineyamal, zum Gewinn der Weltmeisterschaft 2026 mit La Roja!» Ein Doppelpack der Boxershorts kostet 30 Euro.
Warum Yamal die Unterhosen im WM-Final derart prominent präsentiert, ist indes nicht klar. Gemäss Medienberichten besteht keine Partnerschaft zwischen dem spanischen Welt- und Europameister und der deutschen Marke. (abu/t-online.de)
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