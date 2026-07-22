sonnig14°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Dank Lamine Yamals Unterhose – deutsche Streetwear-Marke 6PM geht viral

KEYPIX - epa13121611 Nico Williams (R) and Lamine Yamal of Spain celebrate after winning the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA/SARAH YENESE ...
Lamine Yamal lässt nach dem Sieg im WM-Final Unterhose blitzen.Bild: keystone

Deutsche Marke geht viral – dank Lamine Yamals Unterhose

Lamine Yamal fällt nicht nur sportlich beim WM-Finale auf. Ein Accessoire sorgt für Aufsehen – die Folgen für ein deutsches Unternehmen sind unmittelbar spürbar.
22.07.2026, 08:4322.07.2026, 08:55
Ein Artikel von
t-online

Ein Jubelmoment im MetLife Stadium in New Jersey hat die Frankfurter Streetwear-Marke 6PM über Nacht weltbekannt gemacht. Der 19-jährige Spanier Lamine Yamal zog beim WM-Finalsieg gegen Argentinien (1:0 n.V.) wiederholt sein Trikot hoch – und gab dabei das Logo der deutschen Firma auf seiner Unterhose preis.

Der Online-Shop von 6PM war danach laut «Bild»-Zeitung schnell ausverkauft. Die Boxershorts sollen innerhalb kürzester Zeit vergriffen gewesen sein. Und auch die Server des Online-Shops sollen phasenweise an ihre Grenzen gekommen sein. Das Unternehmen des Influencers Achraf Ait Bouzalim verbreitete daraufhin Fotos des Barcelona-Profis in den sozialen Medien.

Die Firma schrieb dazu: «Wir behaupten ja nicht, dass sie dich besser treffen lassen, aber Glückwunsch, @lamineyamal, zum Gewinn der Weltmeisterschaft 2026 mit La Roja!» Ein Doppelpack der Boxershorts kostet 30 Euro.

Warum Yamal die Unterhosen im WM-Final derart prominent präsentiert, ist indes nicht klar. Gemäss Medienberichten besteht keine Partnerschaft zwischen dem spanischen Welt- und Europameister und der deutschen Marke. (abu/t-online.de)

Mehr Sportgeschichten:

Keine Hydration Breaks – aber einige neue Regeln in der Super League
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 145
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Spanien um Captain Rodri ist am Ende der grössten WM der Geschichte der verdiente Sieger.
quelle: keystone / ashley landis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So feiern die Spanier den Weltmeistertitel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Keine Hydration Breaks – aber einige neue Regeln in der Super League
Am Samstagabend startet die Super League in die neue Saison und wie in jedem Jahr kommt es zu Regeländerungen. Wir klären auf, was in der kommenden Saison alles neu wird.
Noch wenige Tage, dann startet die neue Super-League-Saison. Weniger als eine Woche nach dem WM-Final geht es in der höchsten Schweizer Liga wieder um wichtige Punkte. Anders als an der Weltmeisterschaft müssen sich die Fans der Super League allerdings nicht an ein Hydration Break gewöhnen. Weiterhin kann es bei hohen Temperaturen zu einer Trinkpause kommen.
Zur Story