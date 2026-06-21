Frühes WM-Aus für die Tunesier – Japan gewinnt 1000. WM-Spiel
Japan ist der Gewinner des 1000. Spiels der WM-Historie. Die Mannschaft von Trainer Hajime Moriyasu setzt sich in Monterrey gegen Tunesien 4:0 durch und kann die Sechzehntelfinals fast nur noch rechnerisch verpassen.
Daichi Kamada und Ayase Ueda trafen in der ersten, Junya Ito in der zweiten Halbzeit. Bei den Tunesiern spielte der zuletzt an YB ausgeliehene Jan Valery durch, Servettes Dylan Bronn wurde nach der ersten Halbzeit ausgewechselt. Schiedsrichter Fedayi San stand als Assistenz-VAR im Einsatz.
Tunesien - Japan 0:4 (0:2)
Guadalupe (MEX). 51'243 Zuschauer. SR Kovács.
Tore: 4. Kamada (Nakamura) 0:1. 31. Ueda (Itakura) 0:2. 69. Ito (Ueda) 0:3. 83. Ueda (Sano) 0:4.
Tunesien: Dahmen; Bronn (46. Ben Hmida), Talbi, Rekik; Valery, Ben Slimane, Skhiri (91. Khedira), Abdi (91. Achouri); Saad (46. Gharbi), Mejbri; Tounekti (64. Chaouat).
Japan: Zion Suzuki; Tomiyasu (79. Seko), Itakura, Hiroki Ito; Doan (74. Sugawara), Sano, Tanaka, Nakamura (79. Suzuki); Junya Ito, Kamada (73. Suzuki); Ueda (84. Goto).
Bemerkungen: Tunesien mit Valery (Young Boys) und Bronn (Servette/bis 46.), ohne Belhadj Mahmoud (Lugano/Ersatz). (car/sda)
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