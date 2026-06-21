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WM 2026: Frühes WM-Aus für die Tunesier – Japan gewinnt 1000. WM-Spiel

Japan&#039;s Ayase Ueda (18) celebrates scoring their fourth goal during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and Japan in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Saturday, June 20, 2026. (AP ...
Ayase Ueda trifft gleich doppelt – Japan demontiert Tunesien mit 4:0. Bild: keystone

Frühes WM-Aus für die Tunesier – Japan gewinnt 1000. WM-Spiel

21.06.2026, 04:4321.06.2026, 08:12

Japan ist der Gewinner des 1000. Spiels der WM-Historie. Die Mannschaft von Trainer Hajime Moriyasu setzt sich in Monterrey gegen Tunesien 4:0 durch und kann die Sechzehntelfinals fast nur noch rechnerisch verpassen.

Daichi Kamada und Ayase Ueda trafen in der ersten, Junya Ito in der zweiten Halbzeit. Bei den Tunesiern spielte der zuletzt an YB ausgeliehene Jan Valery durch, Servettes Dylan Bronn wurde nach der ersten Halbzeit ausgewechselt. Schiedsrichter Fedayi San stand als Assistenz-VAR im Einsatz.

Tunesien - Japan 0:4 (0:2)
Guadalupe (MEX). 51'243 Zuschauer. SR Kovács.
Tore: 4. Kamada (Nakamura) 0:1. 31. Ueda (Itakura) 0:2. 69. Ito (Ueda) 0:3. 83. Ueda (Sano) 0:4.
Tunesien: Dahmen; Bronn (46. Ben Hmida), Talbi, Rekik; Valery, Ben Slimane, Skhiri (91. Khedira), Abdi (91. Achouri); Saad (46. Gharbi), Mejbri; Tounekti (64. Chaouat).
Japan: Zion Suzuki; Tomiyasu (79. Seko), Itakura, Hiroki Ito; Doan (74. Sugawara), Sano, Tanaka, Nakamura (79. Suzuki); Junya Ito, Kamada (73. Suzuki); Ueda (84. Goto).
Bemerkungen: Tunesien mit Valery (Young Boys) und Bronn (Servette/bis 46.), ohne Belhadj Mahmoud (Lugano/Ersatz). (car/sda)

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Die Japaner wollen ihre Gegner wegkegeln.
quelle: keystone / matias delacroix
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