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Oh Embolo, oh Embolo … Kommentar zum Schweizer WM-Aus gegen Argentinien

epa13106317 Switzerland&#039;s Breel Embolo (R) looks dejected after receiving a red card after VAR intervention as Switzerland&#039;s Denis Zakaria (C) and Granit Xhaka (L) comfort him during the FIF ...
Breel Embolo erfasst die Tragweite seines Platzverweises, als er runter muss.Bild: keystone
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Oh Embolo, oh Embolo … – im Morgenrot ein Tränenmeer

Als in der Schweiz die Sonne aufgeht, geht die Nati endgültig unter. Eine Szene verändert das Spiel entscheidend: Die Gelb-Rote Karte für Breel Embolo wegen einer Schwalbe.
12.07.2026, 06:4912.07.2026, 07:14
Ralf Meile
Ralf Meile

Grosser Frust statt überschwänglicher Freude. Die Schweiz kann sich ihren Traum, zum ersten Mal in einen WM-Halbfinal einzuziehen, nicht erfüllen. Argentinien gewinnt 3:1 nach Verlängerung und hat weiter die Titelverteidigung im Visier.

Ein Platzverweis verändert alles. Just nachdem die Nati in ihrer besten Phase durch Dan Ndoye zum Ausgleich gekommen ist, wird Breel Embolo in die Kabine geschickt.

Erst Gelb für den Argentinier, nach VAR-Intervention Gelb-Rot für Embolo.Video: SRF

Es ist ein Entscheid, der lange diskutiert werden wird, denn er wird erst nach Intervention des Videoschiedsrichters gefällt. Der Schiedsrichter auf dem Feld hatte einen Argentinier für ein Foul verwarnt, aber die Zeitlupen entlarven Embolos Schwalbe.

Kaum jemand blickt mehr durch im Regeldschungel. Aber niemand will Zeitspiel sehen, niemand will Schwalben sehen. Bei Neymar würden alle hämisch klatschen, jetzt hat es einen Schweizer erwischt.

Die Entscheidungsfindung, die zur Gelb-Roten Karte führte, ist diskutabel. Doch weder der (schwache) Schiedsrichter João Pinheiro ist durch die Luft gesegelt, ohne dass er getroffen wurde, noch der VAR. Sondern Breel Embolo.

Switzerland&#039;s Breel Embolo (7) reacts in a challenge from Argentina&#039;s Leandro Paredes (5) during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo. ...
Embolo hebt ab, ohne dass ihn Paredes getroffen hat.Bild: keystone

Mit dem Platzverweis kippt das Momentum wieder. Zu zehnt schaffen es die Schweizer in die Verlängerung. Sie wehren sich lange, machen es in Unterzahl gut. Nach dem Traumtor von Julian Alvarez in der 112. Minute wirft die Nati alles nach vorne, kassiert kurz vor dem Abpfiff noch das dritte Gegentor, das ihr endgültig den Stecker zieht. Gerade als in der Heimat um 05.41 Uhr die Sonne aufgeht, ist alles vorbei.

Die Schweiz hat ein starkes WM-Turnier gespielt. Sie ist erstmals seit 72 Jahren in einen Viertelfinal eingezogen. Was sie sich vorgenommen hat, ist ihr gelungen: Die beste Weltmeisterschaft der Geschichte zu spielen.

Video: watson/lucas zollinger

Mannschaft, Trainer und Fans sind nun trotzdem enttäuscht, denn das Gefühl bleibt: Mit etwas Wettkampfglück wäre noch mehr dringelegen. Lionel Messi und Co. wirkten nie unwiderstehlich, auch in Überzahl kamen sie nur zu wenigen gefährlichen Abschlüssen. Leider wird es nie eine Antwort auf die Frage geben, wie die Partie mit elf gegen elf Spielern weitergegangen wäre.

In Kansas City wurde eine vielleicht einmalige Chance vertan. Und darum der grosse Frust.

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Es gibt im Fussball kaum etwas Schöneres, als ehrlichen Jubel. So wie hier nach Mikel Merinos (2. v. r.) Siegtor im WM-Viertelfinal.
quelle: keystone / mark j. terrill
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Die Schweiz scheidet im WM-Viertelfinale aus – das sagen die Fans der Nati nach dem Spiel
Video: watson
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Diesen argentinischen Fan-Hit wirst du beim Nati-Viertelfinal sicher hören
Im WM-Viertelfinal trifft die Schweiz am frühen Sonntagmorgen (3 Uhr) auf Argentinien. Das Stadion in Kansas City wird fest in der Hand der Südamerikaner sein – und mit diesem Gesang wollen diese Lionel Messi und Co. nach vorne peitschen.
«Muchaaachoos! Ahora nos volvimos a ilusionar …» Wenn es dir wie mir geht, hattest du in den letzten Wochen auch immer wieder diesen Ohrwurm von der Weltmeisterschaft 2022 in Katar im Kopf. Damals begleitete dieser Gesang die argentinischen Fans und Spieler bis zum WM-Titel. Womit ihr darin geäusserter Wunsch in Erfüllung ging: «Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial!» (Auf Deutsch: «Jungs, wir sind wieder voller Hoffnung. Ich will den dritten Titel gewinnen, ich will Weltmeister sein!»)
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