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Audrey Werro mit drittbester 800-m-Zeit aller Zeiten

KEYPIX - epa13007888 Audrey Werro of Switzerland celebrates after winning the women&#039;s 800m race at the World Athletics Diamond League meeting in Rabat, Morocco, 31 May 2026. (KEYSTONE/EPA/JALAL M ...
Audrey Werro zeigte eine fantastische Leistung in Stockholm.Bild: keystone

Diamond-League-Rekord: Audrey Werro mit drittbester 800-m-Zeit der Geschichte

07.06.2026, 18:5707.06.2026, 19:12

Audrey Werro gelingt beim Diamond-League-Meeting in Stockholm ein Traumlauf. Die Freiburgerin läuft über 800 m in 1:53,98 Minuten die drittbeste Zeit aller Zeiten.

Die Freiburgerin fing auf der Zielgeraden die Olympiasiegerin Keely Hodgkinson aus Grossbritannien ab und feierte innert einer Woche den zweiten Sieg in der Diamond League 2026.

Ihren Schweizer Rekord, den sie letztes Jahr bei Weltklasse Zürich mit dem Sieg im Diamond-League-Final auf 1:55,91 gesenkt hatte, verbesserte die 22-Jährige um fast zwei Sekunden.

Der fantastische Lauf von Audrey Werro.Video: SRF

Der Weltrekord der Tschechin Jarmila Kratochvilova aus dem Jahr 1983 steht bei 1:53,28 Minuten. Den zweitbesten Wert hält die Russin Nadeschda Olissarenki mit einem Lauf unter 1:54 Minuten im Jahr 1980. Audrey Werro ist erst die erste Läuferin seit über 40 Jahren, die unter 1:54 Minuten lief. (riz/sda)

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