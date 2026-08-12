Miltiadis Tentoglou wurde zum vierten Mal Europameister. Bild: keystone

In diesem Moment merkt Ehammer-Bezwinger Tentoglou, dass er seine Medaille verloren hat

Am Dienstag wurde Miltiadis Tentoglou zum vierten Mal hintereinander Europameister im Weitsprung. Trotz eigentlicher Routine verlor der Grieche kurz darauf seine Goldmedaille.

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Mit 8,44 Metern sicherte sich Miltiadis Tentoglou im Weitsprung die vierte EM-Goldmedaille seiner Karriere. Ein weiterer grosser Erfolg für den Griechen, der 2021 und 2024 Olympiasieger wurde in seiner Disziplin.

Die Zusammenfassung des Finals. Video: SRF

In einem sehr spannenden Wettkampf setzte sich Tentoglou direkt vor Simon Ehammer durch. Bis zum vierten Versuch lag Ehammer noch in Führung, als ihn der grosse Favorit aber doch noch übertrumpfen konnte. Der Schweizer Zehnkämpfer konnte danach aber nicht mehr reagieren und gewann so die Silbermedaille. Komplettiert wurde das Podest durch den Bulgaren Bozhidar Saraboyukov.

Nach dem Final und dem erneuten EM-Titel unterlief dem grossen Weitsprung-Dominator Tentoglou doch noch ein Fauxpas. Er war gerade im Interview mit dem griechischen TV-Sender ERT 2 SPORT, als ihn der Moderator nach seiner Medaille fragte. Der 28-Jährige blickte nach unten und merkte: Die Medaille ist nicht mehr da.

Tentoglou war für einen kurzen Moment schockiert und sagte dann: «Sie haben sie uns gegeben, aber ich habe sie dort gelassen. Ich habe Mist gebaut – ich habe sie abgenommen und dort gelassen.» Direkt bricht er das Interview ab und begibt sich auf die Suche nach dem goldigen Edelmetall. Zu seinem Glück fand der vierfache Europameister die Medaille wenig später aber wieder. (riz)