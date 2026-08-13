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Weil der Gegner stürzte, schied Europameister Joseph fast aus

Belgium&#039;s Elie Bacari, right, falls in his men&#039;s 110 meters hurdles semifinal as Switzerland&#039;s Jason Joseph competes at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Wedn ...
Elie Bacari stürzt direkt neben Jason Joseph.Bild: keystone

«Verlor das Momentum»: Sturz von Gegner kostete Goldläufer Joseph fast die Finalquali

Jason Joseph gewinnt über 110 m Hürden an der Europameisterschaft in Birmingham die Goldmedaille. Dies trotz eines Schockmomentes: Im Halbfinal stürzte ausgerechnet der Läufer neben ihm und der Basler musste reagieren, um einen Sturz zu verhindern.
13.08.2026, 06:3013.08.2026, 06:30

Endlich hat es für Jason Joseph geklappt. Der 27-Jährige gewinnt bei der Elite erstmals eine Goldmedaille unter freiem Himmel. Mit einer grandiosen Zeit von 13,12 Sekunden blieb er nur knapp über seiner persönlichen Bestzeit und ist nun Europameister über 110 m Hürden.

Einen heiklen Moment musste Joseph im Lauf vorher überstehen. Im Halbfinal konnte er ein Ausscheiden nur ganz knapp verhindern. Der Basler, welcher nicht bekannt ist für starke Starts, zündete nach den ersten Metern gerade den Motor, als der Belgier Elie Bacari, welcher bis zu diesem Zeitpunkt in Führung lag, an der siebten Hürde stürzte. Bacari rannte ausgerechnet auf der Bahn neben Joseph und sein Arm landete auf der Spur des Schweizers.

Der Halbfinal mit Joseph.Video: SRF

«Es geschah alles automatisch. Ich merkte, dass ich jetzt aufdrehe und dann stürzte der Belgier neben mir», schilderte Joseph im SRF-Interview seine Sicht und erklärte weiter, welche Schritte er danach unternahm, um im Lauf zu bleiben: «Eigentlich war es kein Problem. Es nahm mir ein bisschen das Momentum und ich musste den Schritt anpassen. Bei der nächsten Hürde bin ich ein bisschen lang geflogen. Hauptsache, ich bin weitergekommen.» Trotzdem schloss Joseph seinen Halbfinal-Heat in 13,38 Sekunden als Sieger ab.

Nach seinem sensationellen Goldlauf wusste Joseph noch nicht, wie intensiv er den Europameistertitel feiern kann. «Eventuell muss ich mich noch bereithalten für die Staffel und müsste mich dann erholen», erklärte der Hürdenläufer. Er stellte aber auch gleich klar: «Dann würde spätestens gefestet werden, wenn ich zu Hause bin.» Die Staffel über 4x100 Meter findet am Samstag statt. (riz)

Gold für die Schweiz: Jason Joseph ist Europameister über 110 m Hürden
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