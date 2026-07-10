Keine zwei Tage vor dem WM-Viertelfinal gegen Argentinien sieht es weiterhin nicht besonders gut aus für einen Einsatz von Nati-Shootingstar Johan Manzambi. Wie der SFV mitteilt, haben alle Spieler am Training von Donnerstag teilgenommen. Manzambi trainierte gemäss Blick-Informationen aber nicht mit der Mannschaft, sondern absolvierte einige individuelle Übungen. Der 20-jährige Offensivspieler hat bereits den Achtelfinal gegen Kolumbien wegen einer Knieprellung verpasst. (abu)
WM-Tagesticker
Manzambi absolviert Einzeltraining +++ Eieiei, so werden wir nicht Weltmeister
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Schicke uns deinen Input
Manzambi absolviert Einzeltraining
Was wissen diese Eier schon von Fussball?!
Schöne Idee, die verbleibenden Runden der WM mit einem Eiertütschen in Rohversion durchzuspielen. Aber man sollte schon Eier nehmen, die Ahnung haben …
Das wäre der Assist des Turniers geworden
Portugiese pfeift Schweizer Viertelfinal
Der Portugiese João Pinheiro wird den WM-Viertelfinal zwischen der Schweiz und Argentinien leiten. Assistieren werden ihm dabei seine Landsleute Bruno Jesus und Luciano Maia.
Pinheiro hat bei dieser WM bereits ein Spiel der Schweiz gepfiffen – jenes gegen Bosnien-Herzegowina, das die Nati mit 4:1 gewann. Auch im Sechzehntelfinal zwischen Kanada und Südafrika (1:0) stand Pinheiro im Einsatz. (ram/sda)
Pinheiro hat bei dieser WM bereits ein Spiel der Schweiz gepfiffen – jenes gegen Bosnien-Herzegowina, das die Nati mit 4:1 gewann. Auch im Sechzehntelfinal zwischen Kanada und Südafrika (1:0) stand Pinheiro im Einsatz. (ram/sda)
Quansah zwei Spiele gesperrt
England muss im weiteren Turnierverlauf auf Jarell Quansah verzichten. Der Verteidiger ist nach seiner Roten Karte im Achtelfinal gegen Mexiko für zwei Spiele gesperrt worden. Quansah fehlt damit im Viertelfinal gegen Norwegen und im allfälligen Halbfinal gegen den Sieger der Partie Argentinien – Schweiz. Noch offen ist, ob der englische Verband Rekurs einlegen wird. (ram)
Warum Schärer wohl ohne WM-Einsatz als Hauptschiedsrichter bleibt
Zum ersten Mal seit 16 Jahren ist mit Sandro Schärer wieder ein Schweizer Schiedsrichter an einer WM-Endrunde dabei. Als Hauptschiedsrichter dürfte er ohne Einsatz bleiben.
Dass sich Schärers Einsätze trotz überzeugender Leistungen im Vorfeld auf solche als vierter Offizieller beschränken, hat einen simplen, aber zunächst vorenthaltenen Grund: Schärer steht bei den aufgebotenen 52 WM-Unparteiischen nur auf der Liste der Unterstützungs-Schiedsrichter. Diese kommen nur bei ungeplanten Engpässen in der Chefrolle zum Zug. Als vierter Offizieller stand Schärer an der WM in den USA, Kanada und Mexiko schon achtmal im Einsatz.
Dass sich Schärers Einsätze trotz überzeugender Leistungen im Vorfeld auf solche als vierter Offizieller beschränken, hat einen simplen, aber zunächst vorenthaltenen Grund: Schärer steht bei den aufgebotenen 52 WM-Unparteiischen nur auf der Liste der Unterstützungs-Schiedsrichter. Diese kommen nur bei ungeplanten Engpässen in der Chefrolle zum Zug. Als vierter Offizieller stand Schärer an der WM in den USA, Kanada und Mexiko schon achtmal im Einsatz.
Mehr zur WM 2026
- Nach dem Schlusspfiff beginnt die Gefahr: Während der WM steigt die Gewalt an Frauen an
- «Die FIFA weiss, dass eine WM in Diktaturen einfacher zu organisieren ist»
- Die Schweiz spielt in architektonischen Meisterwerken – die Besonderheiten der WM-Stadien
- Hitze, Gewitter und Waldbrände – diese Wettergefahren drohen der Fussball-WM