Hat gute Karten für das schönste Tor des Turniers: der Haitianer Wilson Isidor. Bild: keystone

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Das waren die schönsten Tore der WM – welches gefällt dir am besten?

Nach der WM bleibt nur noch eine Frage zu beantworten: Welches war eigentlich das schönste Tor des Turniers? Hier kannst du abstimmen.

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Die meisten WM-Awards sind verteilt. Spaniens Rodri ist der beste Spieler des Turniers, Kylian Mbappé erhielt den Goldenen Schuh für den besten Torschützen. Doch eine wichtige Auszeichnung steht noch aus: das schönste Tor des Turniers. Die FIFA hat 12 Vorschläge gemacht und zur Abstimmung aufgerufen.

Hier kannst du dir alle Tore anschauen und sie dann von null bis zehn Punkten bewerten.

Kerim Alajbegovic (Bosnien & Herzegowina)

Gruppenphase vs. Katar

Der erst 18-jährige Flügelstürmer zeigt zuerst ein sehenswertes Dribbling und netzt dann aus der Distanz ein.

Video: SRF

Julian Alvarez (Argentinien)

Viertelfinal vs. Schweiz

Der Stich ins Schweizer Herz. Nach dem Platzverweis gegen Breel Embolo verteidigt die Nati heroisch. Doch gegen diesen Traumschuss von Julian Alvarez in der Verlängerung ist für einmal gar Gregor Kobel machtlos.

Video: SRF

Jude Bellingham (England)

Bronzespiel vs. Frankreich

Es ist die Kirsche auf der verrückten Torte namens Bronzespiel. In der 98. Minute startet Bellingham zu einem Traumsolo und macht den Deckel auf das 10-Tore-Spektakel.

Das Tor von Bellingham ab 9:06 in der Zusammenfassung Video: SRF

Sidny Lopes Cabral (Kap Verde)

Sechzehntelfinal vs. Argentinien

Der krasse Aussenseiter Kap Verde bringt Argentinien im Sechzehntelfinal an den Rand einer Niederlage. Besonders sehenswert ist der zwischenzeitliche 2:2-Ausgleich in der Verlängerung von Sidny Lopes Cabral.

Video: SRF

Erling Haaland (Norwegen)

Achtelfinal vs. Brasilien

Der Beweis, dass man Erling Haaland nicht auch nur das kleinste bisschen Platz lassen darf. Ballannahme am Strafraumrand, Schuss ins lange Eck, Tor.

Video: SRF

Wilson Isidor (Haiti)

Gruppenphase vs. Marokko

Das dritte Gruppenspiel zwischen Marokko und Haiti bietet unerwartetes Spektakel. Der Aussenseiter ärgert Marokko und schiesst in der Person von Wilson Isidir ein absolutes Traumtor – ein Kracher aus der Distanz in die hohe Ecke.

Video: SRF

Elijah Just (Neuseeland)

Gruppenphase vs. Iran

Aus der Kategorie schöner Effort des ganzen Teams. Neuseeland kombiniert sich gegen den Iran durch und Elijah Just schliesst ab zur frühen 1:0-Führung.

Video: SRF

Daizen Maeda (Japan)

Gruppenphase vs. Schweden

Eigentlich ist es hier der Pass, der beeindruckt, und nicht das tatsächliche Tor. Aber das Zuspiel von Ritsu Doan ist wirklich allererste Sahne.

Video: SRF

Kylian Mbappé (Frankreich)

Gruppenphase vs. Senegal

«Lago Mio!», schreit SRF-Kommentator Dani Kern. Zwischen Frankreich und Senegal läuft bereits die Nachspielzeit, als Mbappé etwas zu viel Platz erhält und aus 29 Metern herrlich trifft.

Video: SRF

Lionel Messi (Argentinien)

Gruppenphase vs. Algerien

Es ist der Start eines historischen, aber ungekrönten Turniers für Messi. Gegen Algerien bringt er Argentinien schon früh in Führung. Am Ende des Spiels wird er einen Hattrick auf dem Konto haben und den WM-Torrekord von Miroslav Klose gebrochen haben.

Video: SRF

Eldor Shomurodov (Usbekistan)

Gruppenphase vs. DR Kongo

War das Tor tatsächlich so geplant oder doch eher eine missglückte Flanke? Egal, der Ball war drin und WM-Debütant Usbekistan führte gegen den Kongo.

Video: SRF

Ferran Torres (Spanien)

Final vs. Argentinien

Sicherlich das wichtigste Tor dieser WM: Ferran Torres schiesst Spanien in der Verlängerung gegen Argentinien zum WM-Titel. Aber auch die Vorarbeit von Nico Williams kann sich sehen lassen.

Video: SRF

Ergebnisse

Bist du einverstanden mit der Vorauswahl der FIFA? Oder hättest du noch ein anderes Tor ins Rennen geschickt? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit.