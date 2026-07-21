Breel Embolo meldet sich nach seinem WM-Platzverweis das erste Mal zu Wort.

Embolo spricht das erste Mal nach WM-Rot: «Keine Worte, um Enttäuschung zu beschreiben»

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Er war die tragische Figur bei der Niederlage der Nati im Viertelfinal gegen Argentinien. In der zweiten Halbzeit geht der Stürmer nach einer Schwalbe zu Boden, Schiedsrichter Pinheiro stellt ihn nach einer VAR-Intervention mit Gelb-Rot vom Platz.

Das Timing war besonders bitter, fand die Schweiz doch zu diesem Zeitpunkt immer besser ins Spiel, die Sensation gegen den späteren Finalteilnehmer lag in der Luft. Für viele Fans und Expertinnen und Experten war Embolo darum der perfekte Sündenbock für das WM-Aus.

Jetzt, zehn Tage später, meldet sich der 29-Jährige das erste Mal wieder zu Wort. In einem Instagram-Post schreibt er:

«Ich habe einige Zeit gebraucht, um diese Niederlage wirklich zu verarbeiten. Es gibt immer noch keine Worte, um die Enttäuschung zu beschreiben, die ich empfinde.» Breel Embolo

Er hoffe von ganzem Herzen, dass er die Fans während der Weltmeisterschaft stolz gemacht habe, so Embolo weiter: «Wir haben alles für dieses Trikot, für unser Land und für euch alle gegeben.»

Der Stürmer bedankt sich beim Stab, den Teamkollegen, den Familien und der ganzen Nation für die Unterstützung und die unglaubliche Liebe während des Turniers.

Und er macht auch gleich noch eine Kampfansage: «Diese Niederlage tut weh, aber sie wird uns nicht definieren.» Die Schweiz verdiene grossartige Momente, und man werde weiterkämpfen, um sie möglich zu machen:

«Wir werden stärker zurückkommen. Die Schweiz wird stärker zurückkommen. 🇨🇭» Breel Embolo

(ome)