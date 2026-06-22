Lionel Messi jubelt nach seinem 17. WM-Treffer. Bild: keystone

Vom WM-Versager zum Rekordtorschützen – vor vier Jahren sprach noch gar nichts für Messi

Mit seinem 17. und 18. Tor an einer Weltmeisterschaft ist Lionel Messi alleiniger WM-Rekordtorschütze. Über die Hälfte seiner Treffer erzielte der «Zauberfloh» in den letzten vier Jahren.

Timo Rizzi Folge mir

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20 Jahre und sechs Tage ist es her, seit Lionel Messi 2006 in seinem ersten WM-Spiel einen Treffer erzielte. 2006 erzielte der damals erst 18-Jährige beim 6:0-Kantersieg gegen Serbien und Montenegro das letzte Tor der Partie.

Das erste WM-Tor von Lionel Messi. Video: YouTube/Milestone Highlights

Doch anders, als man es bei Messi erwarten würde, ging es sehr lange, bis die Tormaschinerie des Argentiniers auch an der Weltmeisterschaft anlief. Auf den Tag genau acht Jahre ging es, bis Messi ein zweites Mal bei einer WM einnetzen konnte. 2014 traf er gleich viermal in der Gruppenphase, blieb aber in der gesamten K.-o.-Phase torlos. Einzig im dramatischen Achtelfinal gegen die Schweizer Nati bereitete Messi den entscheidenden Treffer von Angel Di Maria vor.

Auch 2018 in Russland wollte sich der WM-Knopf bei Messi nicht so richtig lösen. Einzig im letzten und entscheidenden Gruppenspiel gegen Nigeria war Messi erfolgreich. Das Turnier endete für Argentinien damals bereits im Achtelfinal nach einer spektakulären 3:4-Niederlage gegen den späteren Weltmeister Frankreich. Nebst anderen fragte auch watson, ob es für den 30-jährigen Spieler und vor allem für die Entwicklung des Teams nicht besser wäre, der Nati lebwohl zu sagen: «Adios, Lionel Messi – ein Rücktritt wäre das Beste für ihn und für Argentinien». Es gab riesige Diskussionen, ob es die letzte WM von Messi war. Die Antwort lieferte der achtfache Weltfussballer des Jahres gleich selbst.

Lange Zeit lief es für Messi bei Weltmeisterschaften überhaupt nicht gut. Bild: EPA/EPA

In Katar krönte dann der wohl beste Fussballer der Geschichte seine Karriere doch noch. Einzig im Gruppenspiel gegen Polen blieb Messi torlos und erzielte in sieben Partien sieben Treffer. Endlich traf der Argentinier auch in der K.-o.-Phase und dann noch gleich in jedem K.-o.-Spiel. Im Endspiel gegen Frankreich traf Messi doppelt. Waren es vor der Weltmeisterschaft 2022 erst sechs WM-Treffer, waren es danach bereits deren 13 und nur noch drei weniger als WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose.

Bereits beim ersten Spiel der WM 2026 konnte Messi den Rekord von Klose mit einem Hattrick gegen Algerien einstellen. Im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich dauerte es knapp 40 Minuten, bis Messi wieder einnetzen konnte und mit nun 17 Treffern der alleinige WM-Rekordtorschütze ist. Noch eine halbe Stunde zuvor verschoss Messi einen Elfmeter, konnte sich von diesem Schock aber schnell wieder erholen. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte sorgte Messi mit seinem 18. WM-Tor für die definitive Entscheidung.

Das 17. WM-Tor von Lionel Messi. Video: SRF

Messis Leistungen bei Weltmeisterschaften sind wie ein Wein, der mit dem Alter immer besser wird. Es scheint nicht unrealistisch, dass der mittlerweile 38-Jährige bei dieser Weltmeisterschaft noch die Schallmauer von 20 Treffern durchbrechen wird.