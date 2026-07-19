Kylian Mbappé traf im Spiel um Platz 3 doppelt – und ist mit nun 22 Toren zumindest vorübergehend erfolgreichster WM-Torschütze. Bild: keystone

Kylian Mbappé überholt Lionel Messi – das sind die besten WM-Torschützen

Kylian Mbappé und Lionel Messi kämpfen aktuell um die Krone des erfolgreichsten Torschützen an Weltmeisterschaften. Dank seines Doppelpacks im Spiel um Platz 3 gegen England ist der Franzose erstmals an der Spitze – doch der Argentinier kann im Final vom Sonntag wieder vorbeiziehen.

Niklas Helbling Folge mir

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1 Kylian Mbappé

22 Tore in 22 Spielen an 3 Weltmeisterschaften

Es war klar, dass Kylian Mbappé früher oder später an Lionel Messi vorbeiziehen und der erfolgreichste WM-Torschütze der Geschichte sein wird. Mit seinen beiden Toren im Spiel um Platz 3 gegen England ist er zumindest vorübergehend bereits an der Spitze. Der 27-jährige Franzose spielt gerade seine dritte Weltmeisterschaft. An seinen ersten beiden erreichte er den Final. 2018 trug er 19-jährig vier Treffer zum Titelgewinn bei – darunter einen im Final gegen Kroatien. 2022 erzielte er gar einen Hattrick im Endspiel und wurde mit insgesamt acht Toren Torschützenkönig, dennoch mussten Mbappé und Frankreich mit Silber vorliebnehmen. Nun ist er mit zehn Toren erneut auf dem Weg zur Torjägerkrone – auch dort kann ihm höchstens noch Messi gefährlich werden.

Der Rekordtreffer von Kylian Mbappé. Video: SRF

2 Lionel Messi

21 Tore in 33 Spielen an 6 Weltmeisterschaften

Auch mit 39 Jahren ist Lionel Messi an dieser Weltmeisterschaft einer der besten Spieler. Gleich zum Start brillierte er mit einem Hattrick gegen Algerien (3:0), auch beim 2:0-Sieg gegen Österreich erzielte er alle Tore. Es folgten jeweils ein Tor gegen Jordanien (3:1), Kap Verde (3:2 n. V.) und Ägypten (3:2). Erst im Viertelfinal gegen die Schweiz traf er erstmals nicht. Dennoch steht Messi mit nun 21 Toren an Weltmeisterschaften auf Platz 2 der ewigen Torschützenliste und könnte am Sonntagabend (21 Uhr Schweizer Zeit) wieder mit Mbappé gleich- oder sogar an diesem vorbeiziehen. Gegen Spanien spielt der Argentinier dann um seinen zweiten WM-Titel.

Lionel Messi spielt am Sonntag um seinen zweiten WM-Titel. Bild: keystone

3 Miroslav Klose

16 Tore in 24 Spielen an 4 Weltmeisterschaften

Miroslav Klose ist nicht mehr länger WM-Rekordtorschütze. Der Deutsche absolvierte an Weltmeisterschaften zwar weniger Partien als Messi, aber noch mehr als Mbappé. Bei seinem WM-Debüt gegen Saudi-Arabien erzielte der damals 23-Jährige 2002 gleich einen Hattrick. Bei der Heim-WM 2006 wurde er mit fünf Treffern zudem Torschützenkönig – eine Auszeichnung, die Messi (noch) fehlt. Der grösste Erfolg für den deutschen Rekordtorschützen (71 Tore in 137 Länderspielen) ist aber selbstverständlich der Gewinn des WM-Titels 2014. Finalgegner war damals Messis Argentinien.

Miroslav Klose feierte seine Tore gerne mit einem Salto. Bild: www.imago-images.de

4 Ronaldo

15 Tore in 19 Spielen an 3 Weltmeisterschaften

Drei Tore erzielte Ronaldo Luis Nazario de Lima an der Weltmeisterschaft 2006, womit er Gerd Müller nach 32 Jahren als WM-Rekordtorschütze ablöste. Mit 15 Treffern in 19 Spielen hat der Brasilianer eine beeindruckende Quote. Sein bestes Turnier war zweifelsohne jenes im Jahr 2002, als er die Seleçao im Alter von 25 Jahren mit acht Toren zum WM-Titel schoss. Natürlich wurde er damit Torschützenkönig. Schon 1994 gehörte Ronaldo zum Weltmeister-Kader, kam aber nicht zum Einsatz. 1998 war er mit vier Toren dann schon ein wichtiger Faktor für das Erreichen des Finals.

Mit seiner legendären Frisur schoss Ronaldo Brasilien 2002 zum WM-Titel. Bild: keystone

5 Gerd Müller

14 Tore in 13 Spielen an 2 Weltmeisterschaften

Der 2021 im Alter von 75 Jahren verstorbene «Bomber der Nation» traf in 62 Länderspielen 68 Mal. 14 dieser Tore erzielte Gerd Müller an Weltmeisterschaften. 1970, als Deutschland Dritter wurde, erzielte er zwei Hattricks und schoss insgesamt beeindruckende zehn Treffer. Dass er so Torschützenkönig wurde, muss eigentlich nicht erwähnt werden. Auf dem Weg zum WM-Titel im eigenen Land traf er vier Jahre später vier weitere Male. Am wichtigsten war sein Siegtor im Final gegen die Niederlande, den Westdeutschland 2:1 gewann.

In München schoss Gerd Müller die Bundesrepublik Deutschland 1974 zum WM-Titel. Bild: EPA

5 Harry Kane

14 Tore in 18 Spielen an 3 Weltmeisterschaften

Mit Harry Kane hat ein weiterer grosser Torjäger 14 Tore an Weltmeisterschaften erzielt. Der Engländer erreichte bei drei Teilnahmen zweimal den Halb- und einmal den Viertelfinal. Bei seiner Premiere wurde er mit sechs Toren gleich Torschützenkönig, wobei er seine Tore alle bis zum Achtelfinal erzielte. Gegen Tunesien traf er in der Gruppenphase doppelt, gegen Panama dreifach. Vier Jahre später liess er in Katar zwei Treffer folgen, bevor er nun erneut sechsmal traf. Im Viertelfinal gegen Norwegen und im Halbfinal gegen Argentinien blieb er aber eher unauffällig. Beim Sieg im Spiel um Platz 3 wurde der 32-Jährige nicht mehr eingesetzt.

Sechsmal traf Harry Kane an dieser WM. Bild: keystone

7 Just Fontaine

13 Tore in 6 Spielen an einer Weltmeisterschaft

Nur ein Spieler hat eine beeindruckendere Torquote an Weltmeisterschaften – zu ihm kommen wir später – als der 2023 verstorbene Just Fontaine. 13 Tore erzielte der damals 24-Jährige bei seiner einzigen Teilnahme für Frankreich im Jahr 1958 in sechs Spielen. Auf dem Weg zu Platz 3 traf der in der damaligen französischen Kolonie Marokko geborene Stürmer in jedem Spiel. Im Spiel um Platz 3 schoss er Deutschland beim 6:3-Sieg mit vier Treffern fast im Alleingang ab. Aufgrund eines doppelten Beinbruchs, von dem er sich nie erholte, musste er 1962 mit nur 28 Jahren zurücktreten.

Nicht nur deutsche Verteidiger waren an der WM 1958 gegen Just Fontaine chancenlos. Bild: EPA

8 Pelé

12 Tore in 14 Spielen an 4 Weltmeisterschaften

Pelé ist der einzige Spieler, der dreimal Weltmeister wurde. Der Brasilianer schoss die Seleçao 1958 im Alter von 17 Jahren mit sechs Toren zum Titel. 1962 absolvierte er wegen einer Verletzung nur zwei Spiele, in denen er wie 1966 – der einzigen WM, an der Pelé mit Brasilien nicht Weltmeister wurde – nur einmal traf. 1970 hatte er aber nochmal seinen grossen Auftritt. Neben vier erzielten Toren bereitete er ausserdem sechs weitere vor. 2022 starb «O Rei» 82-jährig.

In seinem letzten WM-Spiel gewann Pelé noch einmal den WM-Titel. Bild: AP

9 Sandor Kocsis

11 Tore in 5 Spielen an einer Weltmeisterschaft

2,2 Tore erzielte Sandor Kocsis pro WM-Spiel. Der Ungar nahm lediglich 1954 teil, als die Jahrhundertelf Favorit auf den Titel war. Bekanntlich verlor Ungarn damals im Final 2:3 gegen Deutschland. Das Spiel ging als «Wunder von Bern» in die Geschichte ein. Für Kocsis, der zuvor in jedem Spiel mindestens doppelt getroffen hatte, war es die einzige Partie ohne Tor. Noch heute ist er mit 75 Treffern im Nationaltrikot aber nach Ferenc Puskas der erfolgreichste Torschütze seines Heimatlands.

Sandor Kocsis wurde 1954 WM-Torschützenkönig. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

9 Jürgen Klinsmann

11 Tore in 17 Spielen an 3 Weltmeisterschaften

Mit Jürgen Klinsmann hat noch ein dritter Deutscher mehr als zehn WM-Tore erzielt. 1990 traf er bis zum Achtelfinal dreimal, konnte zum Gewinn des Titels aber keinen weiteren Treffer mehr beitragen. 1994 und 1998, als Deutschland jeweils im Viertelfinal ausschied, traf er fünf- bzw. dreimal. Später wurde er Bundestrainer und trug so zum Sommermärchen 2006 bei.

1990 wurde Jürgen Klinsmann mit Deutschland Weltmeister. Bild: imago-images.de

9 Cristiano Ronaldo

11 Tore in 27 Spielen an 6 Weltmeisterschaften

Anders als sein grosser Rivale Lionel Messi ist Cristiano Ronaldo an Weltmeisterschaften nie so ganz glücklich geworden. Erst in diesem Jahr erzielte er im Sechzehntelfinal per Penalty gegen Kroatien seinen ersten Treffer in einem K.o.-Spiele. Ansonsten hatte er lediglich gegen Usbekistan getroffen – dafür gleich doppelt. Zuvor hatte er an Weltmeisterschaften nur einmal häufiger als einmal getroffen: An der WM 2018, als er gegen Spanien beim 3:3-Unentschieden einen Hattrick erzielte und im Anschluss den einzigen Treffer beim 1:0-Sieg gegen Marokko erzielte.

Cristiano Ronaldo feiert seinen einzigen Treffer in einem WM-K.o.-Spiel. Bild: keystone

Den 12. Platz in der Liste der erfolgreichsten Torschützen an Weltmeisterschaften mit je zehn Toren teilen sich Helmut Rahn (10 Spiele), Gary Lineker, Gabriel Batistuta (je 12), Teofilo Cubillas (13), Thomas Müller (19) und Grzegorz Lato (20).