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Messi könnte alleiniger WM-Rekordtorschütze werden – gelingt Österreich die Sensation?
- Auf Österreichs Fussball-Nationalteam wartet am Montag (19.00 Uhr Schweizer Zeit) an der WM der ultimative Härtetest. Die ÖFB-Auswahl bekommt es in Arlington, Texas, mit dem Titelverteidiger Argentinien zu tun, der sein Auftaktspiel gegen Algerien dank einer Triplette von Lionel Messi Österreich souverän gewonnen hat (3:0).
- Auch für Österreich wäre ein weiterer Zähler nach dem 3:1 gegen Jordanien wohl schon gleichbedeutend mit dem Vorstoss in die K.o.-Phase.
- Auf Frankreich wartet nach dem überzeugenden Auftakt gegen Senegal (3:1) eine Pflichtaufgabe. Der überzeugend gestartete Weltmeister von 2018 spielt in Philadelphia gegen den Irak (23.00 Uhr). Norwegen, das sich bei normalem Verlauf im letzten Spiel mit Frankreich um den Gruppensieg duellieren wird, ist im Anschluss in East Rutherford gegen Senegal (Montag, 2.00 Uhr) gefordert. (riz/sda)