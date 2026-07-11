In Peru leben nun 468 Haalands und 91 Erling Haalands. Dies hat eine staatliche Behörde gemäss Peru21 mitgeteilt. Im südamerikanischen Land ist also auch das Haaland-Fieber ausgebrochen. Der 25-Jährige ist an der WM mit Norwegen bis in den Viertelfinal gestürmt, wo er am Samstagabend (23 Uhr) auf England trifft. Und das hat wohl auch viele Eltern in Peru beeindruckt.
Weil die Eltern dort über völlige Freiheit verfügen, was die Namensgebung angeht – solange die Namen nicht beleidigend sind –, ist das nicht ungewöhnlich. So gebe es auch 3402 Messis, 292 Lionel Messis, 1185 Cristiano Ronaldos, 1241 Yamals, 238 Mbappé und ganze 33'809 Neymars. (nih)
Weil die Eltern dort über völlige Freiheit verfügen, was die Namensgebung angeht – solange die Namen nicht beleidigend sind –, ist das nicht ungewöhnlich. So gebe es auch 3402 Messis, 292 Lionel Messis, 1185 Cristiano Ronaldos, 1241 Yamals, 238 Mbappé und ganze 33'809 Neymars. (nih)