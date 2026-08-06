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Wir suchen im Wallis einen Nachfolger für Gianni Infantino: Das Ergebnis

Video: watson/mara widmer / elena maria müller

«Muss Bus fahren»: Warum kein Walliser Gianni Infantino als FIFA-Präsidenten beerben will

Auch wenn sich die FIFA-Spitze nach harscher Kritik an den Investorenplänen Gianni Infantinos hinter seinen Präsidenten stellt, werden die Stimmen gegen ihn immer lauter. Bis im November können sich potenzielle Kandidaten für den Posten als FIFA-Präsidenten bewerben. Dafür kommt eigentlich nur ein Walliser in Frage, oder?
06.08.2026, 14:2006.08.2026, 14:46
Mara Widmer
Elena Maria Müller
Elena Maria Müller

Zuletzt sorgte FIFA-Präsident Gianni Infantino in der Fussball-Welt für Aufruhr. Er stellte Pläne dafür vor, Teile der kommerziellen Rechte an FIFA-Wettbewerben wie der WM an private Investoren zu verkaufen.

Nach der einberufenen Notfallsitzung in der marokkanischen Hauptstadt Rabat zeigt die Führungsspitze der FIFA zwar Einigkeit, doch die Unruhe um den derzeitigen Präsidenten bleibt gross.

Noch gibt es keine offiziellen Gegenkandidaten zum Walliser, die sich im März 2027 zur Wahl stellen würden. Bis am 18. November können sich potenzielle Kandidaten aber bewerben. Um den Prozess etwas voranzutreiben, haben wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger gemacht. Nach Sepp Blatter und Gianni Infantino kann der nächste Präsident ja eigentlich sowieso nur aus dem Wallis kommen.

Ob wir fündig wurden und welche Qualitäten ein FIFA-Präsident laut den Wallisern haben muss, erfährst du im Video:

Video: watson/mara widmer / elena maria müller
Infantino erhällt volle Unterstützung von FIFA-Spitze – UEFA hält an Boykott fest
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Gianni Infantino – aus einem Dorf im Wallis an die Spitze der FIFA
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Gianni Infantino – aus einem Dorf im Wallis an die Spitze der FIFA

Seit 2016 ist Gianni Infantino Präsident des Weltfussballverbands FIFA. Das waren die wichtigsten Momente und Stationen in der Karriere des Wallisers.
quelle: keystone / tony gutierrez
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38 Kommentare
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Heinzy
06.08.2026 14:37registriert Juni 2021
Christian Constantin. Der einzige logische Nachfolger 🤣.
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Vor der Küste Omans droht eine Ölkatastrophe
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