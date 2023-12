Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Al Rihla Pro», WM 2022 in Katar: «Al Rihla» ist arabisch und bedeutet Reise. Gemäss Adidas handelt es sich um den «schnellsten Ball in der WM-Geschichte».

Graubünden stoppt per sofort die Wolfsjagd – vorübergehend

Häcki-Gross läuft in Hochfilzen aufs Podest +++ Bob-Pilot Vogt holt 1. Weltcupsieg

133 Todesopfer in Gaza binnen 24 Stunden ++ Neuer Beschuss an Grenze zum Libanon

«Not in Gaza wird immer grösser»: Chef von Ärzte ohne Grenzen appelliert an die Schweiz

Zehn Wölfe im Wallis abgeschossen – in nur einer Woche

Jetzt kommt das Halbtax Plus für flexibles Reisen – die wichtigsten Punkte

Sparfüchse, aufgepasst! Ab dann lohnen sich Halbtax, Halbtax Plus und GA wirklich

Viren-Alarm in der Schweiz – so viele Menschen sind momentan krank🦠

Schlafprobleme im Hockey: «Gesundheit ist nicht so wichtig, dass man den Spielplan ändert»

Schlaflose Nächte sind bei Eishockeyspielern Alltag. Die Gründe dafür sind vielschichtig: Adrenalin, Koffein und der dichte Spielplan sind meist für die kurzen Nächte verantwortlich. Drei Spieler der National League erzählen von ihren Schlafproblemen und ein Mannschaftsarzt ordnet ein.

Was haben Dario Simion, Fabian Heldner und Calvin Thürkauf gemeinsam? Sie spielen alle in der Schweizer Nationalmannschaft, in der National League und sie haben Schlafprobleme. Der Grund ist bei allen drei Spielern der gleiche: Viele Spiele nacheinander, kreisende Gedanken im Kopf und Koffein.