GCs Babunski trifft gegen Basel Bild: keystone

GC siegt gegen 10 Basler nach Xhaka-Tritt – YB schlägt St.Gallen im Spitzenkampf locker

Leader YB behauptet die Tabellenführung problemlos. Im Spitzenkampf gegen St. Gallen feiern die Berner einen 3:0-Sieg. GC gewinnt auswärts gegen Basel 1:0.

Young Boys – St. Gallen 3:0

Im strömenden Regen machten die Young Boys von Beginn an Druck und kontrollierten das Spiel. Dank einem Eigentor von Jozo Stanic und einem Doppelpack von Jean-Pierre Nsame war bereits früh klar, dass St. Gallens seit 2005 andauernde Sieglosigkeit in Bern eine Fortsetzung finden würde.

Nasme macht mit dem 3:0 alles klar. Video: SRF

Bei YB erhielt auf der Position des Goalies erneut David von Ballmoos den Vorzug gegenüber Anthony Racioppi. Der 28-Jährige war vor allem unmittelbar vor der Pause einige Male gefordert und hielt sich dabei schadlos.

YB zeigt sich im Spitzenkampf stark. Bild: keystone

Young Boys - St. Gallen 3:0 (2:0)

28'886 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 21. Stanic (Eigentor) 1:0. 33. Nsame (Blum) 2:0. 49. Nsame (Blum) 3:0.

Young Boys: von Ballmoos; Blum, Amenda, Benito, Garcia (80. Persson); Joël Monteiro (62. Males), Lauper (80. Lustenberger), Niasse, Ugrinic (62. Lakomy); Elia, Nsame (73. Ganvoula).

St. Gallen: Zigi; Zanotti, Stanic, Vallci, Schmidt (67. Okoroji); Quintillà; Görtler (76. Krasniqi), Karlen (46. Stevanovic), Witzig (46. Toma); Geubbels (46. Möller), Akolo.

Basel – Grasshoppers 0:1

Im Heimspiel gegen die Grasshoppers erwies der Basler Taulant Xhaka seinem Team mit einem unüberlegten Einsteigen einen Bärendienst. In der 18. Minute traf er den vom FCB an die Grasshoppers ausgeliehene Bradley Fink im Unterleib und sah dafür die Rote Karte.

Xhaka fliegt vom Platz. Video: SRF

In Unterzahl verteidigte Basel das Unentschieden bis in die 72. Minute, ehe der eingewechselte Dorian Babunski via Pfosten den Siegtreffer für die Gäste aus Zürich erzielte. Trotz guten Möglichkeiten wollte dem FCB der Ausgleich nicht gelingen.

Babunsky schiesst GC zum Sieg. Video: SRF

Basel - Grasshoppers 0:1 (0:0)

SR Piccolo.

Tor: 72. Babunski (Momoh) 0:1.

Basel: Salvi; Rüegg (41. Dräger), Frei, van Breemen, Schmid; Xhaka, Renato Veiga; Gauto (26. Avdullahu), Dubasin (73. Barisic), Kade (46. Beney); Jovanovic (73. Barry).

Grasshoppers: Hammel; Bollati (85. Paskotsi), Tobers, Seko, Hoxha (58. Ndicka); Ndenge; Morandi, Meyer (58. Momoh), Abrashi, Mabil (12. Corbeanu); Fink (58. Babunski).

Bemerkungen: 18. Rote Karte gegen Xhaka (grobes Foul).

Verwarnungen: 19. Frei, 45. Hoxha, 47. Tobers, 65. Dubasin, 88. Renato Veiga. (abu/sda)