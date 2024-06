EM 2024: Alles zum Achtelfinal-Duell Schweiz gegen Italien im Liveticker

Nach zwei Tagen Pause nimmt die EM in Deutschland heute wieder Fahrt auf. Und aus Schweizer Sicht steht gleich der absolute Knüller an: Die Achtelfinals werden mit dem Duell zwischen der Schweiz und Italien lanciert. Das Team von Murat Yakin hat in der Gruppenphase den etwas besseren Eindruck hinterlassen, dennoch geht Italien als aktueller Europameister favorisiert in die Partie. Die beiden Gruppenzweiten spielen ab 18.00 Uhr im Berliner Olympiastadion gegeneinander.Die Ausgangslage ist in gewisser Weise beängstigend ähnlich wie vor anderthalb Jahren an der WM in Katar. Damals fehlte der Schweiz im letzten Gruppenspiel ein Tor zum Gruppensieg. Da dies nicht gelang, traf das Team von Murat Yakin statt auf Südkorea auf Portugal. Der Achtelfinal wurde in Lusail ausgetragen, wo zwei Wochen später auch der Final stattfand. Silvan Widmer fehlte krankheitshalber.Und nun: Im letzten Gruppenspiel verhinderte ein Gegentor in der 92. Minute den Gruppensieg der Schweiz. Somit heisst der Gegner im Achtelfinal nicht Dänemark, sondern Italien. Gespielt wird in Berlin - im Finalstadion. Silvan Widmer fehlt gesperrt.Beängstigend sind die Parallelen aus Schweizer Sicht, weil der WM-Achtelfinal gegen Portugal bekanntlich im 1:6-Desaster endete. Und sowieso: Mit der einen Ausnahme vor drei Jahren gegen Frankreich endeten die Schweizer Hoffnungen in den letzten zehn Jahren stets in der ersten K.o.-Runde.Trotzdem oder gerade deshalb spricht einiges dafür, dass es am Samstagabend im EM-Achtelfinal anders laufen wird. Das Nationalteam hat aus den Fehlern gelernt, Spieler und Trainer treten besonnener auf, die Stimmung ist eine andere. Man könnte wirklich meinen, es liegt etwas Besonderes in der Luft.