Was für ein Tor: Ruben Vargas entschied die Partie kurz nach der Pause zugunsten der Schweiz. Bild: keystone

Fantastico! Die Schweiz wirft Italien raus und steht im EM-Viertelfinal

Was für ein Auftritt der Schweizer Nati! Dank Toren der überragenden Remo Freuler und Ruben Vargas bezwingt das Team von Murat Yakin im EM-Achtelfinal Titelverteidiger Italien hochverdient.

Und dann kommt dieser Moment kurz nach der Pause: Vom linken Strafraumrand schlenzt Ruben Vargas denn Ball einfach in den rechten Winkel. Italien-Goalie Gianluigi Donnarumma ist mit den Fingerspitzen zwar noch dran, ist aber trotz 1,96 m Körpergrösse machtlos. Die Schweiz führt 2:0.

Der Treffer von Ruben Vargas zum 2:0. Video: SRF

Es ist der perfekte Start in die 2. Halbzeit für die Schweiz und der absolute Horror für die Italiener. Was auch immer sie sich vorgenommen haben für den zweiten Abschnitt, egal was Luciano Spalletti seinem Team mit auf den Weg gegeben hat. All das ist 25 Sekunden nach der Pause verflogen – denn nun braucht Italien plötzlich zwei Tore. Eine Aufgabe, die sich als unerfüllbar erweist für dieses Italien.

Schon in der Vorrunde taten sich die Azzurri schwer mit dem Toreschiessen, gegen Albanien gewannen sie zwar noch 2:1. Es folgten aber eine 0:1-Niederlage gegen Spanien, bei der Italien chancenlos war, und ein 1:1-Unentschieden gegen Kroatien, wobei der erlösende Treffer erst in der 98. Minute fiel. Dank Mattia Zaccagni durfte der Titelverteidiger doch noch in den Achtelfinal – dort war die Schweiz aber deutlich zu stark.

Am Boden zerstört: Der Titelverteidiger ist im Achtelfinal ausgeschieden. Bild: keystone

Der Sieg der Nati war nämlich hochverdient. Von Beginn an dominierte die Schweiz den Gegner, spielte mit hoher Intensität, mit Mut, setzte den ballführenden Italiener früh unter Druck und kontrollierte das Spiel. So wie von Murat Yakin gefordert. Der Trainer überraschte erneut mit einem taktischen Kniff: Anstelle des gesperrten Rechtsverteidigers Silvan Widmer spielte nicht der vor dem Turnier als Backup angekündigte Leonidas Stergiou, sondern der offensivere Dan Ndoye. Fabian Rieder durfte wie schon gegen Deutschland hinter der Spitze Breel Embolo agieren.

Das Resultat war eine erste Halbzeit mit knapp 60 Prozent Ballbesitz, 10 zu 1 Schüssen sowie 31 zu 7 Angriffen zugunsten der Schweiz. Angesichts dieser Überlegenheit war die knappe Führung fast zu wenig – einzig Remo Freuler trug sich bis zur Pause in die Torschützenliste ein.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler drang in der 37. Minute einmal mehr zum richtigen Zeitpunkt in den Strafraum ein, Ruben Vargas sah, wie viel Platz Freuler dort hatte und spielte den Ball von der linken Seite ins Zentrum. Der Bologna-Profi nahm diesen mit, verarbeitete ihn wunderbar und schoss zum 1:0 ein. Donnarumma hatte beim von Verteidiger Gianluca Mancini noch leicht abgefälschten Schuss aus kurzer Distanz keine Chance.

Der Führungstreffer von Remo Freuler. Video: SRF

Zuvor hatte der 25-jährige Schlussmann noch eine Grosschance durch Breel Embolo vereitelt – der Abschluss war aber zu wenig präzis. Auch in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit war Donnarumma noch einmal zur Stelle, als er einen stark getretenen Freistoss von Fabian Rieder noch an den Pfosten lenkte. Nach der Pause war er dann aber zum zweiten Mal an diesem Abend machtlos.

Nach Vargas’ Traumtor überliess die Schweiz den Italienern häufiger den Ball und konzentrierte sich auf die Verteidigungsarbeit. Dies gelang hervorragend. Der eigentliche Favorit war erschreckend harmlos, kam dem Anschlusstreffer nur einmal nahe. Als Fabian Schär eine Flanke als Bogenlampe an den eigenen Pfosten köpfte. Ansonsten verteidigten Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez und Co. brillant und liessen kaum etwas zu.

Nun geht es für die Schweiz mit dem Viertelfinal weiter. Dort geht es am nächsten Samstag in Düsseldorf um 18 Uhr gegen den Sieger der Partie zwischen England und der Slowakei (Sonntag, 18 Uhr) weiter.

Näher kam Italien einem Tor zu keinem Zeitpunkt. Video: SRF

Schweiz - Italien 2:0 (1:0)

Berlin. 68'172 Zuschauer. SR Marciniak (POL).

Tore: 37. Freuler (Vargas) 1:0. 46. Vargas (Aebischer) 2:0.

Schweiz: Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye (77. Sierro), Freuler, Xhaka, Aebischer (92. Steffen); Rieder (72. Stergiou), Vargas (72. Zuber); Embolo (77. Duah).

Italien: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (75. Cambiaso); Cristante (75. Pellegrini), Fagioli (86. Frattesi), Barella (64. Retegui); Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (46. Zaccagni).

Bemerkungen: Schweiz ohne Widmer (gesperrt). Italien ohne Calafiori (gesperrt). 45. Pfostenschuss Rieder. 52. Kopfball von Schär an den eigenen Pfosten. 74. Pfostenschuss Scamacca.

Verwarnungen: 35. Barella, 45. El Shaarawy. 57. Mancini. (sda)

