Ski live: Riesenslalom in Sölden in Ticker und TV

Die Schweizerinnen vermochten in Abwesenheit von Lara Gut-Behrami nicht mit den Schnellsten mitzuhalten. Michelle Gisin nimmt den zweiten Lauf von Position 13 aus in Angriff, Camille Rast liegt im 15. Zwischenrang. Wendy Holdener büsste in ihrem ersten Rennen seit Dezember 2023 3,7 Sekunden ein und muss wie Simone Wild um die Qualifikation für den zweiten Lauf bangen, der um 13.00 Uhr beginnt.

Eine doppelte Dividende für den Trainer und Langnau hat nur noch drei Ausländer

Langnaus Thierry Paterlini ist der bessere Bandengeneral als Berns Jussi Tapola. Aber er hat nach dem Triumph im Derby (2:1 n.V) grosse sportliche Sorgen.

Es ist der grosse Augenblick der «Bandengeneräle». Oder in den berühmten Worten des grossen Winston Churchill: «This was their finest hour». Langnaus Thierry Paterlini und Berns Jussi Tapola sind Strategen der Defensive. Sie haben das Spiel mit der Präzision von Landvermessern organisiert. Keine Zeit und keinen Raum für die Gegenspieler. Schablonen-Hockey, wie es sonst nur in Schweden und Finnland praktiziert wird. Vom SCB aus Angst vor der 5. Niederlage in den letzten 6 Spielen («Hosen voll-Taktik»). Von den Langnauern, weil der Mangel an Talent keine andere Taktik zulässt.