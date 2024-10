Brignone erste Saisonsiegerin ++ Shiffrin wird nur Fünfte ++ Rast beste Schweizerin

Federica Brignone gewinnt in Abwesenheit von Lara Gut-Behrami das erste Rennen der Weltcupsaison 2024/25. Die Italienerin setzt sich im Riesenslalom in Sölden vor den Neuseeländerin Alice Robinson und der Österreicherin Julia Scheib durch.

Robinson konnte mit 17 Hundertsteln Rückstand als einzige mit Brignone mithalten, die ihren 28. Weltcupsieg feierte. Mikaela Shiffrin musste sich als Halbzeitführende auf der stark abbauenden Piste mit Platz 5 begnügen. Mit 15'800 Zuschauern verzeichnete die Weltcup-Ouvertüre am Samstag einen Zuschauerrekord.

Beste Schweizerin war Camille Rast im 12. Rang, gefolgt von Michelle Gisin (22.), der im zweiten Lauf ein zeitraubender Fehler unterlief. Wendy Holdener, die ihr erstes Rennen seit ihrer Fussverletzung im Dezember 2023 bestritt, und Simone Wild belegten die Plätze 25 und 28.

Lara Gut-Behrami stand nicht am Start. Die angeschlagene Tessinerin fühlte sich nicht gut und entschied nach dem Einfahren, auf das Rennen zu verzichten. Sie sei nicht zu 100 Prozent fit, das Verletzungsrisiko zu gross, erklärte die in der jüngsten Vorbereitung durch eine Grippe und Knieprobleme beeinträchtigte Gesamtweltcupsiegerin der letzten Saison unter Tränen.

Für Gut-Behrami, die im Vorfeld des Weltcup-Auftakts während drei Wochen nicht trainieren konnte, beginnt die Saison damit am 30. November beim zweiten Riesenslalom des Winters in Killington. In den zwei Wochen zuvor stehen für die Frauen noch zwei Slaloms in Levi und ein Slalom in Gurgl auf dem Programm. Anfang Dezember erfolgt dann der Speed-Auftakt in Beaver Creek.

