Aleksander Kilde muss sich einer erneuten Schulteroperation unterziehen. Bild: IMAGO / NTB

Erneute Operation nötig: Aleksander Kilde fällt die ganze Saison aus

Das Comeback des norwegischen Ski-Superstars Aleksander Aamodt Kilde verschiebt sich um mindestens ein Jahr. Wie er auf Instagram verkündet, muss er sich einer erneuten Operation an der linken Schulter unterziehen und wird darum die gesamte diesjährige Weltcupsaison verpassen, die am Wochenende in Sölden beginnt.

Kilde sagt: «Nach meinem Sturz in Wengen und einigen harten Wochen ging es langsam wieder aufwärts, und im Juni fuhr ich sogar wieder in Oslo Ski. Leider zog ich mir im Juli eine Schulterinfektion zu, die einige Komplikationen verursachte.» Nachdem er diese Infektion während zehn Wochen mit Antibiotika behandelt hat, soll nun eine weitere Operation nötig sein, um die Schulter vollständig zu reparieren.

Der 32-jährige Norweger will aber noch einmal in den Weltcup zurückkehren. «Ich werde mich voll und ganz auf meine Reha konzentrieren und auf ein starkes Comeback hinarbeiten», so Kilde im Instagram-Video. Der norwegische Mannschaftsarzt Trond Floberghagen rechnet mit einem Comeback in einem Jahr: «Nach einer stabilen und guten Phase im Herbst scheinen sich die Dinge nun zu beruhigen.» Die geplante Operation soll durchgeführt werden, sobald klar ist, dass sich die medizinische Situation von Kildes Schulter tatsächlich beruhigt hat.

Kilde war im vergangenen Januar bei der Lauberhornabfahrt in Wengen im Ziel-S schwer gestürzt. Der Norweger zog sich neben den kompletten Sehnenabrissen in der Schulter auch eine schwere Schnittwunde am Unterschenkel zu, die operativ behandelt werden musste. (abu)