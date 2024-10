Ski live: Riesenslalom in Sölden mit Gut-Behrami in Ticker und TV

Neben Gut-Behrami schickt Swiss Ski neun weitere Fahrerinnen an den Start. Darunter Gisin, Camille Rast und Rückkehrerin Wendy Holdener, die in der letzten Saison neben einer Verletzung auch den Tod ihres Bruders Kevin verkraften musste. Kurz vor der Saison veröffentlichte SRF eine Dokumentation über Kevin Holdeners Kampf gegen den Krebs und wie die Familie damit umging. ( Hier findest du die emotionalsten Momente. )

Eine erste Möglichkeit dazu besteht in Sölden. Da steht traditionell der Saisonauftakt mit je einem Riesenslalom an. Den Anfang machen die Frauen am heutigen Samstag um 10 Uhr, der zweite Lauf folgt um 13 Uhr.

In Lara Gut-Behramis Leben scheint vor dem neuen Winter in allen Belangen die Sonne

In jüngeren Jahren konnte sich Lara Gut-Behrami nicht vorstellen, bis ins hohe Sportleralter Skirennfahrerin zu sein. Doch mit der Erfahrung kommt der Spass. Die Olympischen Spiele 2026 in Cortina d'Ampezzo sind für die 33-jährige Tessinerin nicht mehr unvorstellbar.

Es gab eine Zeit, da fühlten sich die Tage als Skirennfahrerin für Lara Gut-Behrami wie ein Überlebenskampf an. Seit sie vor 16 Jahren in St.Moritz in ihrer ersten Weltcup-Abfahrt buchstäblich aufs Podest gestürzt war, stand sie im Fokus – bis 2017 an der WM in St.Moritz, ein Jahr nach ihrem ersten Gewinn des Gesamtweltcups, alles in sich zusammenfiel.