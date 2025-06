Liveticker

Mit Jashari in der Startelf: Die Schweiz will gegen die USA den nächsten Sieg

Zu ungewöhnlicher Uhrzeit (2.07 Uhr Schweizer Zeit) beschliesst die Fussball-Nati ihre Amerika-Reise mit einem Test gegen die USA. Hier bist du live im Ticker mit dabei.

Drei Tage nach dem 4:2-Sieg in Salt Lake City gegen Mexiko trifft das Team von Murat Yakin in Nashville mit den USA auf den zweiten von drei Gastgebern der WM 2026.

Die WM-Qualifikation beginnt für die Schweiz am 9. September mit einem Heimspiel in Basel gegen Kosovo. Die weiteren Gegner in der Vierergruppe sind Schweden und Slowenien.

Das Spiel gegen die USA kannst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih/con/sda)