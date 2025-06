Die Präsentation der Strecke in Madrid Bild: IMAGO/Europa Press

Schon wieder ein neuer Stadtkurs in der Formel 1: Madrid ersetzt Imola

Am Dienstagmorgen präsentierte die Formel 1 den Rennkalender für das kommende Jahr. Mit dem Grand Prix in Madrid kommt eine neue Strecke in das Programm, dafür wird nicht mehr in Imola gefahren.

Mehr «Sport»

Wie bereits in diesem Jahr werden auch 2026 insgesamt 24 Grands Prix stattfinden und es wird zum Ende der Saison zweimal einen sogenannten Triple-Header geben, bei welchem innerhalb von drei Wochenenden drei Rennen gefahren werden.

Die Saison wird am 8. März in Melbourne eröffnet und eine Woche später in Shanghai fortgesetzt. Mitte September ist es dann so weit und es findet der erste neue Grand Prix in Madrid statt. In der Hauptstadt Spaniens wird auf einem Stadtkurs rund um das Ifema-Messegelände gefahren. Damit wird im nächsten Jahr auf insgesamt neun Stadtkursen gefahren. Zu diesen gehören die Strecken in Monaco, Las Vegas, Miami, Baku, Singapur, Jeddah, Montreal und Melbourne.

Nicht mehr gefahren wird dafür in Imola, die italienische Strecke wurde in diesem Jahr vorübergehend zum letzten Mal befahren. Ebenfalls droht den Strecken in Barcelona und Zandvoort 2026 der letzte Grand Prix, bei beiden Standorten läuft der Vertrag nach dem kommenden Jahr aus.

In Imola wurde dieses Jahr das letzte Mal gefahren. Bild: keystone

Damit der ganze Tross während der Europa-Saison nicht wie am kommenden Wochenende einen Abstecher nach Montreal machen muss, wurde der Grand Prix von Kanada nun nach vorn versetzt und findet am 24. Mai statt. Das erste Rennen in Europa wird am 7. Juni in Monaco stattfinden. Die Saison endet am 6. Dezember mit dem Grossen Preis von Abu Dhabi. (riz)