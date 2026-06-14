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Australien gegen die Türkei – die WM 2026 live in Ticker und TV

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Die Türken lieben ihren Arda Güler – schiesst er sie gegen Australien zum Sieg?

14.06.2026, 05:2514.06.2026, 05:25

Die Türkei gehört zum Kreis der Überraschungskandidaten. Das liegt vor allem an Real-Madrid-Star Arda Güler, aber das Team von Trainer Vincenzo Montella hat auch sonst einiges an Qualität zu bieten. Als Captain führt die Türken Hakan Calhanoglu an, auch Zan Celik (AS Roma) oder Ferdi Kadioglu (Brighton) spielen in den Topligen. Dazu kommen die Stars der drei Istanbuler Klubs. Da kann Australien nicht ganz mithalten, weshalb die Türkei als Favorit ins Spiel geht.

Doch können sich die Türken in Vancouver tatsächlich durchsetzen? Hier siehst du die Partie im Liveticker und im SRF-Stream. (nih)

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