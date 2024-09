Eishockey NL live: HC Lugano gegen HC Davos in Ticker und TV

Liveticker

Lugano und HCD sind auf Wiedergutmachung aus – noch fällt aber kein Tor

So, liebe Hockey-Fans, habt ihr nach der geballten Action am Dienstag und dem vom SC Bern gewonnenen Tatzenderby am gestrigen Mittwoch schon genug? Wir hoffen doch nicht. Denn auch heute Abend haben wir etwas für euch im Programm: Der HC Lugano empfängt den HC Davos. Und erstmals in dieser Saison können alle auf den Genuss von Live-Eishockey kommen. Denn 3+ überträgt das Spiel im Free-TV.

Nach den Niederlagen zum Auftakt, dürften sowohl die Tessiner, die in Zug 2:3 unterlagen, als auch die Bündner, die sich zu Hause Kloten nach Penaltyschiessen geschlagen geben müssten, auf Wiedergutmachung aus sein. Interessant ist die Ausgangslage auch, weil eines der beiden Teams mit zwei Niederlagen in die Saison starten wird, wodurch möglicherweise bereits etwas Unruhe entstehen könnte.

Als leichter Favorit geht der HC Lugano ins Spiel, in der letzten Saison setzten sich die Davoser in drei der vier Direktduelle jedoch durch. An Spannung dürfte es also nicht mangeln.

Wer sich in der Resega durchsetzt, siehst du ab 20 Uhr hier live im Ticker und im Stream.