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Mbappé spielt von Anfang an, Kane nicht – Frankreich und England spielen um WM-Bronze
Das Wichtigste in Kürze:
- Frankreich und England bestreiten am Samstagabend in Miami das Spiel um Platz 3 an der FIFA-WM.
- Beiden Teams geht es noch um etwas: Frankreich will Trainer Didier Deschamps einen ehrenwerten Abschied bescheren, zudem kann Kylian Mbappé das Klassement der Torschützen auf Platz 1 beenden.
- England und insbesondere der deutsche Trainer Thomas Tuchel mussten seit der Halbfinalniederlage gegen Argentinien nach einer 1:0-Führung viel Kritik einstecken. Eine weitere Niederlage würde das Bild der durchaus guten Weltmeisterschaft trüben.
- Während Kylian Mbappé und Michael Olise bei Frankreich in der Startelf stehen, nimmt Tuchel diverse Änderungen vor. Harry Kane, Jude Bellingham oder auch Stammgoalie Jordan Pickford sitzen nur auf der Bank.
- Die Partie beginnt um 23 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.