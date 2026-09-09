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Rollt die Barça-Offensive nach der Pause weiter? + Stuttgart führt souverän gegen Viking

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17:2 lautet das Torverhältnis des FC Barcelona nach vier Ligaspielen. Sechsmal traf alleine Raphinha, Lamine Yamal und Fermin Lopez steuerten je vier Treffer bei. Nun startet das Team von Trainer Hansi Flick in die Champions League. Schiesst die überragende Offensive der Katalanen auch gegen Feyenoord Rotterdam aus allen Rohren? Das Spiel kannst du hier ab 18.45 Uhr live im Ticker verfolgen.

Gleichzeitig beginnt auch die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem norwegischen Champions-League-Debütanten Viking Stavanger. Später starten unter anderem auch der FC Liverpool, Arsenal und Titelverteidiger Paris Saint-Germain in die neue Saison der Königsklasse.