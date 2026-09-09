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Napoli – Arsenal & Liverpool – Atletico: die CL live in Ticker und TV

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Napoli und Arsenal mit ersten Chancen + Atlético führt in Liverpool + Barça dominiert

09.09.2026, 21:0009.09.2026, 21:25
Inhaltsverzeichnis
Napoli – Arsenal (live)
Barcelona – Feyenoord 5:1
Stuttgart – Viking 3:1
Die Tabelle

Napoli – Arsenal (live)

Von der ersten Minute bis zur Nachspielzeit: Schaffst du unser CL-Quiz?
Von der ersten Minute bis zur Nachspielzeit: Schaffst du unser CL-Quiz?

Barcelona – Feyenoord 5:1

17:2 lautet das Torverhältnis des FC Barcelona nach vier Ligaspielen. Die Gäste von Feyenoord Rotterdam wussten also, was auf sie zukommt – stoppen konnten sie Raphinha, Lamine Yamal und Co. aber nicht. Der Brasilianer, der seit dem Abgang von Robert Lewandowski im Sommer neu als nomineller Mittelstürmer zum Einsatz kommt, traf schon in der 3. Spielminute erstmals. Nach der Pause traf Raphinha erneut. Dazwischen sorgte Neuzugang Karim Adeyemi für die 2:0-Führung.

In der Schlussphase nahm das Spiel nochmal ordentlich Fahrt auf: Erst fand Lamine Yamal bei einem Freistoss die Lücke in der niederländischen Mauer, dann kam Feyenoord Rotterdam zum Ehrentreffer und wenig später traf in Gabriel Jesus noch ein weiterer Neuzugang von Barça zum 5:1-Endstand.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/blue Sport

FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam 5:1 (2:0)
SR Jablonski (GER).
Tore: 3. Raphinha 1:0. 22. Adeyemi 2:0. 57. Raphinha 3:0. 77. Lamine Yamal 4:0. 82. Steijn 4:1. 85. Gabriel Jesus 5:1.

Stuttgart – Viking 3:1

Der VfB Stuttgart startet dank eines ehemaligen St. Gallers mit einem 3:1-Heimsieg in die Ligaphase der Champions League. Ermedin Demirovic erzielt alle Tore des Bundesligisten gegen den Debütanten Viking Stavanger.

epa13225840 Ermedin Demirovic of Stuttgart celebrates after scoring the 2-1 during the UEFA Champions League league phase match VfB Stuttgart vs Viking FK, in Stuttgart, Germany, 09 September 2026. EP ...
Dreimal traf Ex-FCSG-Stürmer Ermedin Demirovic für den VfB Stuttgart.Bild: keystone

Demirovic, der sich in der Saison 2019/2020 beim FC St. Gallen für die Bundesliga empfohlen hatte, traf innerhalb von zwölf Minuten dreimal (20., 26. und 32.). Deniz Undav gab zweimal den sehenswerten letzten Pass. Der norwegische Meister Viking Stavanger schoss sein erstes Tor in einer Liga- oder Gruppenphase der Champions League in der 22. Minute durch Zlatko Tripic, den 33-jährigen Stürmer mit Erfahrungen aus der 2. Bundesliga.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/blue Sport

VfB Stuttgart - Viking 3:1 (3:1)
SR Minakovic (SRB).
Tore: 20. Demirovic 1:0. 22. Tripic 1:1. 26. Demirovic 2:1. 32. Demirovic 3:1.
Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Jaquez (verletzt) und Stergiou (nicht im Aufgebot). (nih/sda)

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