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WM 2026: Spanien gegen Frankreich live im Ticker und Stream

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Qualifiziert sich Frankreich schon wieder für den Final? Spanien möchte dies verhindern

14.07.2026, 19:30
  • Vizeweltmeister Frankreich und Europameister Spanien ermitteln am Dienstag (21.00 Uhr) in Dallas den ersten WM-Finalisten. Es ist das Duell zweier Topfavoriten. Frankreich besticht im Turnier mit spektakulärem Offensivfussball, Spanien mit defensiver Stabilität.
  • Gemessen an den bisherigen WM-Auftritten ist Frankreich favorisiert. Die beiden Direktbegegnungen in den letzten zwei Jahren gewannen indes die seit 36 Pflichtspielen ungeschlagenen Spanier (5:4 und 2:1).
  • Während Frankreich zuletzt zweimal hintereinander im WM-Final stand, wartet Spanien seit 16 Jahren auf eine Finalteilnahme. Für Superstar Kylian Mbappé könnte es die dritte Finalqualifikation bei der dritten WM-Teilnahme sein. Die Partie kann bei watson live im Stream oder Ticker mitverfolgt werden. (riz/sda)
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