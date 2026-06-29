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Los geht's in Houston – Brasilien will gegen Japan überzeugen

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Nach dem ersten Sechzehntelfinal vom Sonntagabend greifen am Montagabend Schweizer Zeit mit Brasilien und Deutschland zwei Mitfavoriten in die K.o.-Runde ein. Der fünfmalige Weltmeister Brasilien spielt um 19 Uhr Schweizer Zeit in Houston gegen Japan, das einer FIFA-WM noch nie eine K.o.-Runde überstanden hat. Der viermalige Weltmeister Deutschland spielt dann in Foxborough gegen Paraguay, das erstmals seit 2010 die Gruppenphase überstand. Aber auch Deutschland, zuletzt Weltmeister 2014 in Brasilien, erreichte an den letzten beiden Weltmeisterschaften die K.o.-Phase nicht mehr - und überzeugte zuletzt gegen die Elfenbeinküste und Ecuador überhaupt nicht mehr.

In der Nacht auf Dienstag spielt dann auch noch die Niederlande gegen Marokko. (car/sda)