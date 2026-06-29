Die entscheidende Szene vom Spiel: Martinelli trifft spät in der Nachspielzeit zum 2:1. Bild: keystone

Japan kämpft, führt – und verliert ganz spät: Brasilien siegt 2:1 und steht im Achtelfinal

Brasilien gewinnt gegen Japan dank einem Last-Minute-Tor von Gabriel Martinelli 2:1 und steht im WM-Achtelfinal.

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In der Nachspielzeit zog Brasilien den Kopf dann doch noch aus der Schlinge. Gabriel Martinelli traf in der ersten K.o.-Runde gegen Japan in der 95. Minute zum 2:1 und sorgte damit für den Achtelfinaleinzug des Rekordweltmeisters.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Starke zweite Halbzeit belohnt

Eigentlich hätte die Mannschaft von Carlo Ancelotti das Spiel schon einiges früher für sich entscheiden können. Vor allem in der zweiten Halbzeit. So nahm das Sechzehntelfinal nach der Pause plötzlich Fahrt auf, Brasilien reihte Chance an Chance. Belohnt wurde die Offensive nach nur zehn Minuten: Casemiro verwandelte eine Flanke via Kopfball und glich in der 56. Minute zum 1:1 aus.

Casemiro mit dem Ausgleich für Brasilien. Video: SRF

Bereits zuvor hätte Casemiro treffen können. Nur vier Minuten vor dem späteren Ausgleich wäre Goalie Zion Suzuki durch einen Kopfball des 34-Jährigen geschlagen gewesen, wenn Takehiro Tomiyasu nicht auf der Linie geklärt hätte. Und: Nur kurz nach dem Ausgleich war es dann Vinicus Junior, der beinahe erhöhte - Suzuki konnte den Ball gerade noch an den Pfosten ablenken.

Japans Führung schliesslich ohne Wert

In der ersten Halbzeit war Japan derweil überraschend in Führung gegangen. Nachdem Kaishu Sano im Mittelfeld einen Pass von Danilo abfing, schoss er für den vierfachen Asienmeister nach einer schönen Eigenleistung das 1:0. Und das, obwohl Brasilien eigentlich das dominante Team gewesen war - vor allem in Bezug auf Ballbesitz. Doch Japans Verteidigung liess nur wenig zu, sodass Torchancen und Szenen im Strafraum Mangelware blieben.

Japans Führungstreffer durch Kaishu Sano. Video: SRF

Trotzdem: Durch Brasiliens Last-Minute-Tor scheiterte Japan auch beim fünften Versuch, ein Spiel in der K.o.-Phase einer WM zu gewinnen. Der Rekordweltmeister hingegen hat weiterhin die Chance auf den ersten Weltmeistertitel seit 2002. Im Achtelfinal - das am 5. Juli stattfindet - wartet der Sieger aus dem Duell zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste, das am Dienstagabend um 19.00 Uhr Schweizer Zeit stattfindet.

Martinelli schiesst Japan ins Tal der Tränen. Video: SRF

Brasilien - Japan 2:1 (0:1)

Houston. 68'777 Zuschauer. SR Mariani.

Tore: 29. Sano 0:1. 56. Casemiro (Gabriel Magalhães) 1:1. 95. Gabriel Martinelli (Bruno Guimarães) 2:1.

Brasilien: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães (98. Danilo Santos), Casemiro (93. Fabinho), Lucas Paquetá (46. Endrick); Rayan, Matheus Cunha (66. Gabriel Martinelli), Vinícius Júnior.

Japan: Zion Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito; Doan (66. Sugawara), Sano, Kamada (78. Tanaka), Nakamura (66. Suzuki); Junya Ito (78. Machino), Maeda (97. Ogawa); Ueda.

Verwarnungen: 12. Sano. 14. Casemiro. 45. Kamada. 48. Danilo. 84. Suzuki. (car/sda)