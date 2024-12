Ski live: Slalom in Semmering mit Rast und Holdener in Ticker und TV

Liveticker

Schlägt Camille Rast im Kampf um die Gesamtweltcupführung im Slalom von Semmering zurück?

Mehr «Sport»

Nach ihrem Sieg im Riesenslalom vom Samstag hat Federica Brignone die Führung im Gesamtweltcup übernommen – die Italienerin hat aber nur 18 Punkte mehr auf dem Konto als die bisherige Leaderin Camille Rast. Die 25-jährige Walliserin bräuchte im Slalom in Semmering also mindestens einen 13. Platz, um wieder an Brignone vorbeizuziehen. In den bisherigen Slaloms belegte Rast die Plätze 5, 3 und 1.

Neben Rast zählt in Österreich natürlich auch Wendy Holdener zu den Podestkandidatinnen – Mélanie Meillard darf sich nach ihrem starken Saisonstart zumindest Aussenseiterchancen ausrechnen.

Wie sich die Schweizerinnen in Abwesenheit von Superstar Mikaela Shiffrin präsentieren, verfolgst du hier ab 10.30 Uhr live im Ticker und im Stream vom SRF. Der 2. Lauf beginnt dann um 13.30 Uhr.

Die Startliste

1 Lena Dürr

2 Zrinka Ljutic

3 Camille Rast

4 Wendy Holdener

5 Sara Hector

6 Anna Swenn Larsson

7 Katharina Liensberger

8 Neja Dvornik

9 Laurence St-Germain

10 Katharina Huber

11 Mélanie Meillard

12 Mina Holtmann

13 Lara Colturi

14 Paula Moltzan

15 Katharina Truppe

16 Andreja Slokar

17 Martina Peterlini

18 Chiara Pogneaux

19 Martina Dubrovska

20 Marie Lamure

Die weiteren Schweizerinnen:

31 Aline Danioth

32 Elena Stoffel

47 Eliane Christen

48 Janine Mächler

50 Aline Höpli

63 Anuk Brändli