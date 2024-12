Erneuter Podestplatz für Alexis Monney – Möller gewinnt zum ersten Mal im Weltcup

Fredrik Möller gewinnt mit dem Super-G in Bormio sein erstes Weltcup-Rennen. Der 24-jährige Norweger siegt vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr und dem erneut überraschenden Schweizer Alexis Monney.

Möller deutete in dieser Saison im Super-G sein Potenzial schon an. In Beaver Creek und in Val Gardena fuhr er zweimal auf Platz 4. Nun gelingt ihm in seinem erst achten Super-G auf höchster Stufe gleich der ganz grosse Coup. Mit Startnummer 4 legte er eine Zeit hin, an die keiner seiner Konkurrenten herankam. Für die Differenz sorgte Möller ganz oben und ganz unten mit den besten Abschnittszeiten. Am nächsten kam dem überraschenden Norweger Vincent Kriechmayr. Der Weltmeister von 2021 büsste zwei Zehntel ein.