Hier geht Marco Odermatt nach einem Verschneider der Airbag auf – und er fährt weiter

In dieser Saison ist das Schweizer Abfahrtsteam bislang das Mass aller Dinge: Schon in den ersten beiden Rennen des Winters feierte es Doppelsiege. In Beaver Creek triumphierte Murisier vor Odermatt, in Val Gardena gewann Odermatt vor von Allmen.

Odermatt blieb auf den Beinen und konnte die Fahrt fortsetzen – allerdings mit einem geöffneten Airbag. «Das war das erste Mal in meinem Leben, dass er ausgelöst hat», verriet der Nidwaldner. «Er muss in diesem Moment kommen, es war alles andere als eine natürliche Bewegung. Auch wenn es besseres gäbe, als mit offenem Airbag zu fahren.»

Marco Odermatt hat am Samstag in der Weltcup-Abfahrt von Bormio grosses Glück. Unterwegs, um die Bestzeit seines Teamkollegen Franjo von Allmen (23) zu knacken, erlebt er einen Schockmoment.

Auch ohne Marco Odermatt feiert die Schweiz in Bormio einen Doppelsieg in der Abfahrt. Der Gesamtweltcupsieger der letzten drei Jahre erlebte auf der schwierigen Pista Stelvio einen Schreckmoment.

Liverpool ist in der Premier League und der Champions League Leader. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist Mohamed Salah. Der 32-jährige Ägypter ist derzeit der beste Skorer der Top-5-Ligen – und hat in England gerade einen neuen Rekord aufgestellt.

Als erstem Spieler der Geschichte gelangen Mohamed Salah in der Premier League bereits vor Weihnachten und dem legendären Boxing Day am heutigen 26. Dezember jeweils eine zweistellige Anzahl an Toren und Assists. In 16 Ligaspielen traf er bisher 15 Mal und bereitete 11 weitere Tore vor. Er ist damit der wohl wichtigste Grund dafür, dass Liverpool die Tabelle souverän anführt und auch in der Champions League, wo er auf 2 Tore und 4 Assists kommt, an der Spitze steht.