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Plus de 80.000 spectateurs sont attendus ce soir pour ce Mexique 🇲🇽 - 🇿🇦 Afrique du Sud. pic.twitter.com/fFZ16Wbeh6