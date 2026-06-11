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WM 2026: Die Eröffnungsfeier in Mexiko live im Stream und Ticker

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Die erste von drei WM-Eröffnungsfeiern: Gleich geht es los in Mexiko

11.06.2026, 18:3011.06.2026, 19:41
  • Am Donnerstag startet die 23. Fussball-WM. Schauplatz des Eröffnungsspiels ist zum dritten Mal nach 1970 und 1986 das Aztekenstadion in Mexico City, wo der Co-Gastgeber Mexiko auf Südafrika trifft. Es ist dies die Neuauflage des WM-Eröffnungsspiels von 2010. Auf den Tag genau vor 16 Jahren trennten sich die beiden Mannschaften in Johannesburg 1:1. Anpfiff auf 2200 Metern über Meer ist um 21.00 Uhr Schweizer Zeit.
  • Bevor das Fussballspiel startet, kommt es noch zu einer 90-minütigen Eröffnungsfeier. Bei watson kannst du die erste von drei Zeremonien live mitverfolgen. Sie wird sicher mega toll.
  • Am Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nehmen 48 Mannschaften und damit so viele wie nie zuvor teil. 104 Partien stehen bis zum 19. Juli auf dem Programm, wenn in East Rutherford, New Jersey der Nachfolger von Argentinien ermittelt wird.
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Nur eine kurze Eröffnungsfeier😢
Die positive Nachricht: Rainer-Maria Salzgeber hat soeben gesagt: «Die Eröffnungsfeier startet gleich. »
Die schlechte Nachricht: «Es wird eine kurze Eröffnungsfeier»
Besser als die Eröffnungsfeier
Die Eröffnungsfeier ist noch immer nicht gestartet. Dafür zeigt SRF Highlights von der WM 1986. Die Hand Gottes und das Jahrhundert-Tor von Diego Maradona. Da schwelgen wohl viele Fussball-Romantiker in schönen Erinnerungen.

Während wir warten, machen wir doch nochmals eine Umfrage
Wer gewinnt das Eröffnungsspiel?
An dieser Umfrage haben insgesamt 63 Personen teilgenommen
So es ist 19.30 Uhr
Wir wären ready für die Eröffnungsfeier, aber irgendwie befindet sich jeder TV-Sender noch im Studio. Das SRF sendet sogar erst ab 19.35 Uhr. Beim ZDF werden Bilder vom südafrikanischen Team gezeigt, welches bei der Anreise ein Tänzchen einlegt. «Das ist WM», schwärmt die Moderatorin.
Die Vorfreude auf die Eröffnungsfeier ist wirklich riesig
Nur noch wenige Minuten
In weniger als zehn Minuten soll die grosse, besondere, grossartige, fantastische Eröffnungsfeier in Mexiko starten.
Weitere Ideen für ein Trinkspiel willkommen
Falls ihr noch mehr Ideen für ein Trinkspiel oder Bingo habt, scheut euch nicht, diese mit allen zu teilen. Mittrinken kann ich leider nicht, aber ich werde bei jedem Infantino-Einblender an euch denken. 🍻
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von züristone
Können wir es bitte wie beim ESC handhaben? Jedes mal, wenn man Gianni sieht ein Shot etc? Was sind die Regeln bitteschön? Wenn dann nochmal die megatolle und grossartigste Eröffnungsfeier in den USA läuft, könnte man bei jeder Einblendung der US Flagge einen Drink nehmen. Dann sind wir alle schon blau bevor das Spiel anfängt.
Verwirrung
Ich komme nicht mehr ganz draus. Die Eröffnungsfeier geht angeblich doch nur 20 Minuten. Wurde gerade beim ORF gesagt. Was genau stimmt, weiss wohl niemand so genau. Ich hoffe, dass es wenigstens Gianni weiss.
Uns interessiert deine Meinung
Auf was freust du dich mehr?
An dieser Umfrage haben insgesamt 130 Personen teilgenommen
Für die Fussball-Interessierten, so legendär ist das Aztekenstadion
In diesem sagenumwobenen Stadion findet das WM-Eröffnungsspiel statt
Auf diesem heiligen Rasen findet bald die Eröffnungsfeier und das erste WM-Spiel statt
Das Stadion füllt sich bereits
Dabei finde ich den WM-Song von Österreich viel besser

So klingt der WM-Song von Shakira
Um 19.30 Uhr geht es los
Eineinhalb Stunden, bevor das Eröffnungsspiel stattfindet, startet die grosse Eröffnungsfeier. Positive Nachrichten für Fans von Eröffnungsfeiern: Beim ersten Spiel von Kanada und den USA findet noch einmal eine Eröffnungszeremonie statt. Danke Gianni Infantino.
Herzlich Willkommen
Heute ist es endlich so weit. Die Fussball-Weltmeisterschaft wird eröffnet. Doch bevor das erste Spiel zwischen Mexiko und Südafrika stattfindet, kommt es noch zu einer 90-minütigen Eröffnungsfeier. Bei dieser treten Musikikonen wie Shakira oder Andrea Bocelli auf. Aber das ist noch lange nicht alles. Ebenfalls werden folgende Stars (ich kenne niemand) im Aztekenstadion auftreten: Alejandro Fernandez, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, EJAE, J Balwin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana und Tyla. Es gibt auch noch Gerüchte, dass Madonna einen Auftritt haben wird. Ich freue mich sehr darauf, das mit euch zu erleben.


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