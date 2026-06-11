Die positive Nachricht: Rainer-Maria Salzgeber hat soeben gesagt: «Die Eröffnungsfeier startet gleich. »
Die schlechte Nachricht: «Es wird eine kurze Eröffnungsfeier»
Die schlechte Nachricht: «Es wird eine kurze Eröffnungsfeier»
🏆⚽🇦🇷 No Estádio Azteca, na Copa de 86, Maradona marca um gol com a mão contra a Inglaterra, eternizou o lance que mais tarde ficaria conhecido como "La Mano de Dios". #Argentina#Inglaterra #SomosMéxico #inauguración #VivaMéxico #worldcup pic.twitter.com/4LxwsuGn9e— Ednei Gomes (@edneigomes11) June 11, 2026
🚨🚨 C’EST PARTI : L’ESTADIO AZTECA 🇲🇽 A OUVERT SES PORTES POUR LE MATCH D’OUVERTURE DU MONDIAL 2026 !!!! 🏟️🤩— Actu Foot (@ActuFoot_) June 11, 2026
Plus de 80.000 spectateurs sont attendus ce soir pour ce Mexique 🇲🇽 - 🇿🇦 Afrique du Sud. pic.twitter.com/fFZ16Wbeh6
The music video for ‘Dai Dai’ has surpassed 100 MILLION views on YouTube in just 16 days. pic.twitter.com/jbvydrY0Ir— Shakira Crave (@shakira_crave) June 8, 2026