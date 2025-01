Rappi empfängt Kloten und Bayer mit dem ZSC zurück nach Langnau – alle NL-Spiele live

Ambri – oder warum ausländische Investoren in unserem Hockey ihr Geld immer verlieren

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

YouTuberin bricht in verlassenes Aquarium ein – die Szenen erinnern an einen Horror-Film

Bislang 17 Eishockeyspieler (Stand: 20.12.2024) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

Bislang 17 Eishockeyspieler (Stand: 20.12.2024) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

Djokovic glaubt, er wurde vergiftet, und zeigt seine «elektromagnetische Heilscheibe»

Mit dem Start der neuen Tennis-Saison (am Wochenende beginnt das Australian Open) steht auch Superstar Novak Djokovic wieder vermehrt in den Schlagzeilen. Der Serbe erzählte vor wenigen Tagen, dass er von seinem Abschiebungsdrama aus Australien im Jahr 2022 immer noch traumatisiert sei. Zudem erzählte Djokovic, dass er sich in dieser Zeit eine Vergiftung zugezogen habe. «Ich hatte gesundheitliche Probleme, die wohl mit dem Essen im Ausschaffungs-Hotel zu tun hatten», mutmasste der 37-Jährige im Magazin «GQ».