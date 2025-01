Rappi empfängt Kloten und Bayer mit dem ZSC zurück nach Langnau – alle NL-Spiele live

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Jungstars und schwierige Voraussetzungen – das macht die beiden besten Teams der NBA aus

Es sind nicht die Teams mit den grossen Namen, doch die Cleveland Cavaliers und die Oklahoma City Thunder begeistern Basketball-Fans derzeit trotzdem. Das Aufeinandertreffen der aktuellen Spitzenteams der NBA zeigte, weshalb.

Dieses Spiel hat gehalten, was man erwarten durfte, wenn die beiden besten Teams der NBA aufeinandertreffen. Es ging hin und her, es gab 30 Führungswechsel und es war bis kurz vor Schluss hoch spannend. Am Ende setzten sich die Cleveland Cavaliers 129:122 durch und beendeten damit die Siegesserie der Oklahoma City Thunder nach 15 Spielen. Es war Clevelands elfter Erfolg in Serie und der 32. im 36. Saisonspiel.