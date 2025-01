James Shearer als Spieler von Ujpesti TE. Bild: utehoki

Monatslohn? Jahreslohn?! Eishockeyspieler sucht nach zwei Spielen wieder das Weite

Bloss zwei Partien bestreitet James Shearer für den ungarischen Klub Ujpesti TE. Der Grund für seinen raschen Abgang ist ein kurioses Missverständnis.

Kurz vor Silvester findet James Shearer einen neuen Arbeitgeber. Der kanadische Eishockeyspieler, der in der East Coast Hockey League bei den Utah Grizzlies spielt, wechselt nach Europa. Der 27-Jährige unterschreibt bis Ende Saison in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Kurz nach Silvester ist James Shearer aber bereits wieder weg. Zwei Spiele hat der Verteidiger für Ujpesti TE in der «Erste Liga», einer Meisterschaft mit Teams aus Ungarn und Rumänien, bestritten und dabei ein Tor geschossen.

«Passte nicht in unser Budget»

Dass der Aufenthalt in Ungarn nur von so kurzer Dauer war, liegt am Geld. Offenbar waren Spieler und Agent davon ausgegangen, dass der Betrag, der im Vertrag festgehalten wurde, monatlich überwiesen wird. Der Verein jedoch betrachtete diesen Betrag als gesamte Lohnsumme bis Ende Saison.

«Diese Gehaltsforderung ist für einen Legionär, der in dieser Liga spielt, nicht realistisch», teilt der Klub mit. «Es passte nicht in unsere Vorstellungen und in unser Budget, so dass wir den Vertrag schliesslich gekündigt haben.»

James Shearer hat aber schnell einen neuen Verein gefunden, der in seiner Abwehr eine Lücke schliessen muss. Der kanadische Verteidiger kehrt nach England zurück, wo er in der vergangenen Saison bei Coventry Blaze auf sich aufmerksam gemacht hatte. Er unterschrieb bei den Guildford Flames im Süden Londons – dieses Mal war er sich hoffentlich über das Gehalt im Klaren.